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Сумские депутаты отказались переименовывать улицы, связанные с Россией - РИА Новости, 29.03.2023
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18:28 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/ulitsy-1861671249.html
Сумские депутаты отказались переименовывать улицы, связанные с Россией
Сумские депутаты отказались переименовывать улицы, связанные с Россией - РИА Новости, 29.03.2023
Сумские депутаты отказались переименовывать улицы, связанные с Россией
Депутаты Сумского городского совета не поддержали петицию о переименовании улиц, в том числе названия которых связаны с Россией, сообщает украинское издание... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T18:28
2023-03-29T18:28
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Депутаты Сумского городского совета не поддержали петицию о переименовании улиц, в том числе названия которых связаны с Россией, сообщает украинское издание "Общественное". По данным издания, в числе улиц, которые требовалось переименовать, а их всего 13, значатся улицы, посвященные русскому ученому Дмитрию Менделееву, дважды Герою Советского Союза, одному из организаторов партизанского движения на Украине Сидору Ковпаку, а также летчику-асу, трижды Герою Советского Союза маршалу авиации Ивана Кожедубу, русскому художнику Ивану Айвазовскому, выдающемуся русскому хирургу Николаю Пирогову. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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в мире, россия, украина, сумы, иван кожедуб , дмитрий менделеев, иван айвазовский
В мире, Россия, Украина, Сумы, Иван Кожедуб , Дмитрий Менделеев, Иван Айвазовский
Сумские депутаты отказались переименовывать улицы, связанные с Россией

Сумские депутаты отказались переименовывать улицы, названия которых связаны с Россией

© iStock.com / Daria RozsokhaВид на Сумы
Вид на Сумы - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© iStock.com / Daria Rozsokha
Вид на Сумы. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Депутаты Сумского городского совета не поддержали петицию о переименовании улиц, в том числе названия которых связаны с Россией, сообщает украинское издание "Общественное".
«
"На сессии Сумского городского совета 29 марта депутаты не поддержали петицию сумчанина Максима Корниенко о переименовании улиц. За петицию проголосовало 16 депутатов, для принятия решения необходимо 22 голоса", - говорится в сообщении на сайте издания.
По данным издания, в числе улиц, которые требовалось переименовать, а их всего 13, значатся улицы, посвященные русскому ученому Дмитрию Менделееву, дважды Герою Советского Союза, одному из организаторов партизанского движения на Украине Сидору Ковпаку, а также летчику-асу, трижды Герою Советского Союза маршалу авиации Ивана Кожедубу, русскому художнику Ивану Айвазовскому, выдающемуся русскому хирургу Николаю Пирогову.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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