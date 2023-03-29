https://ria.ru/20230329/ulitsy-1861671249.html

Сумские депутаты отказались переименовывать улицы, связанные с Россией

Сумские депутаты отказались переименовывать улицы, связанные с Россией - РИА Новости, 29.03.2023

Сумские депутаты отказались переименовывать улицы, связанные с Россией

Депутаты Сумского городского совета не поддержали петицию о переименовании улиц, в том числе названия которых связаны с Россией, сообщает украинское издание... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T18:28

2023-03-29T18:28

2023-03-29T18:28

в мире

россия

украина

сумы

иван кожедуб

дмитрий менделеев

иван айвазовский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858261127_1:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_7c5175ff1c38c94264ac2048a47c775c.jpg

МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Депутаты Сумского городского совета не поддержали петицию о переименовании улиц, в том числе названия которых связаны с Россией, сообщает украинское издание "Общественное". По данным издания, в числе улиц, которые требовалось переименовать, а их всего 13, значатся улицы, посвященные русскому ученому Дмитрию Менделееву, дважды Герою Советского Союза, одному из организаторов партизанского движения на Украине Сидору Ковпаку, а также летчику-асу, трижды Герою Советского Союза маршалу авиации Ивана Кожедубу, русскому художнику Ивану Айвазовскому, выдающемуся русскому хирургу Николаю Пирогову. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20230329/metro-1861514339.html

россия

украина

сумы

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, сумы, иван кожедуб , дмитрий менделеев, иван айвазовский