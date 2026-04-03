Рейтинг@Mail.ru
Главный урок Ирана: срочный перенос столицы России нужен уже вчера - РИА Новости, 03.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 03.04.2026 (обновлено: 08:01 03.04.2026)
https://ria.ru/20260403/iran-2084868062.html
Главный урок Ирана: срочный перенос столицы России нужен уже вчера
Главный урок Ирана: срочный перенос столицы России нужен уже вчера - РИА Новости, 03.04.2026
Главный урок Ирана: срочный перенос столицы России нужен уже вчера
На фоне иранских событий дискуссия о переносе российских центров принятия решений и важнейших экономических объектов на восток из сферических рассуждений об... РИА Новости, 03.04.2026
2026-04-03T08:00:00+03:00
2026-04-03T08:01:00+03:00
в мире
россия
иран
воздушно-космические силы россии
stratfor
нато
дмитрий менделеев
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/02/2084867066_0:61:1536:925_1920x0_80_0_0_74d7783c5391b32ab4770d7c864f14f2.jpg
https://ria.ru/20260401/ssha-2084641803.html
https://ria.ru/20260402/rossiya-2084808916.html
https://ria.ru/20260402/iran-2084838893.html
россия
иран
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/02/2084867066_0:0:1366:1024_1920x0_80_0_0_de900d026cdf35b6388f491a5457fb61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, иран, воздушно-космические силы россии, stratfor, нато, дмитрий менделеев, москва, военная операция сша и израиля против ирана, forbes
В мире, Россия, Иран, Воздушно-космические силы России, Stratfor, НАТО, Дмитрий Менделеев, Москва, Военная операция США и Израиля против Ирана, Forbes

Главный урок Ирана: срочный перенос столицы России нужен уже вчера

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
Все материалы
На фоне иранских событий дискуссия о переносе российских центров принятия решений и важнейших экономических объектов на восток из сферических рассуждений об "освоении необъятных пространств" и "неравномерности развития российских регионов" на глазах превращается в чрезвычайно актуальный вопрос.
Вчера появилась новость, что правительство Франции в ускоренном порядке примет обновленный закон о военном планировании (внимание!) с учетом опыта конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. Есть данные, что Франция сосредоточится на создании большого числа ударных дронов, которые должны будут подавить российскую систему ПВО и обеспечить превосходство в воздухе, после чего у французских ВКС появится "возможность применить свое преимущество" (то есть в том числе ядерное оружие).
Нет сомнений, что такие же изменения в военные доктрины прямо сейчас вносятся остальными странами НАТО.
Надо понимать, что, несмотря на бесконечное количество благодушных публикаций о том, что "Иран побеждает", западные столицы считают операцию Израиля и США против Ирана удачной! И они сделали три важных для себя вывода (не факт, что они верны, но все же).
Вывод первый: упреждающий массированный удар высокоточным оружием для нейтрализации ПВО, уничтожения критических объектов (включая ядерный арсенал) и обезглавливания ее военно-политической верхушки даже большой страны — это возможно.
Вывод второй: при достаточных усилиях сровнять с землей можно абсолютно все объекты, находящиеся на ней (особенно если они находятся кучно).
Вывод третий: с учетом реальной результативности суперпродвинутого западного ПВО с его "золотыми, серебряными и алмазными куполами", которые после обнуления массой дронов пробивают даже устаревшие иранские ракеты, российская ПВО с похожими характеристиками при подобном сценарии также может быть перегружена и подавлена.
Еще в 2008 году американский мозговой центр Stratfor опубликовал чрезвычайно интересный доклад под названием "Геополитика России: вечная угроза". В докладе по полочкам раскладывается, что жизненное ядро России (та самая Московия) объективно "незащищаемо", поскольку на западном направлении у него нет ни естественных преград, ни достаточного "территориального буфера" (и это было многократно доказано историей и оплачено кровью наших предков). В докладе утверждается, что именно из-за этого история России — это бесконечная череда отражений зарубежных нашествий. Удивительно, но в недружественном докладе предлагается единственно разумное решение — "уйти на север и восток, чтобы создать оплот, защищенный Уралом, чтобы даже при самом неблагоприятном сценарии (например, падение Москвы) все равно будет существовать "Россия", откуда можно возродиться".
Это вдвойне интересно потому, что такие идеи существовали в самой России достаточно давно. Например, и великий ученый Дмитрий Менделеев, и выдающийся военный географ и исследователь Петр Семенов-Тян-Шанский призывали найти "новый центр России".
И боевые действия на Украине, и война в Иране на блюдечке с тарелочкой показали более чем объективную картину: технологическая революция (дроны, высокоточное и гиперзвуковое оружие, роботы, ИИ и так далее) сделала так, что теперь у воюющей страны тыла просто нет, и времени, чтобы что-то там в него перенести, как во время Великой Отечественной войны, — тоже нет. Как написал в 2016 году Forbes, в результате распада СССР и продвижения НАТО на восток "граница России очень долго не располагалась так близко к Москве, как сейчас". Издание также сделало фокус на том, что основное население России сосредоточено вдоль ее западной границы с Европой и южной границы с Кавказом, и то же самое касается ее основных промышленных мощностей и логистической сети.
Как отмечает издание Geopolitical Futures, "геополитическое положение России исторически делает ее уязвимой для ударов с Запада, и именно глубина территории была главным инструментом выживания: во время холодной войны Петербург находился примерно в 1000 милях от сил НАТО, а Москва — в 1300 милях, тогда как сегодня расстояния сократились примерно до 100 и 500 миль соответственно".
Подлетное время ракет НАТО до Москвы сейчас исчисляется минутами, до Санкт-Петербурга — еще меньше.
Но и это еще не все.
С учетом возможностей современной спутниковой и радиоэлектронной разведки ни один объект (и даже отдельный человек), находящийся на земной поверхности, сейчас не может быть в полной безопасности.
Как предлагают эксперты, единственный путь — рассредоточиваться, зарываться в землю и вгрызаться в скалы, как это сделал Иран.
По данным западных разведок, Иран заблаговременно создал минимум 27 подземных "ракетных городов" с полностью замкнутым циклом обеспечения и производства, которые располагаются на глубине до 500 метров, недоступной никакому конвенциальному оружию. Сами города децентрализованы и тянутся на десятки километров под землей. Специалисты отмечают, что единственная причина, по которой Иран еще не сломлен и успешно сопротивляется, — это потому, что он ушел под землю.
Никто не хочет дезавуировать реальную уникальность российских военных систем и мастерство наших операторов ПВО.
Просто дело в том, что нам в наследство досталась география, которая во многих случаях решает все, и отрицать очевидное — как минимум неразумно.
Мы не имеем права повторять жесточайшие уроки прошлого и должны сделать все, чтобы как минимум кардинально снизить реальные угрозы и вызовы, которые сейчас стоят перед Россией.
В связи с этим даже такие ранее экстремальные темы, как перенос столицы, имеет смысл обсуждать вполне предметно и серьезно, учитывая всю сложность и взрывоопасность нынешней ситуации в мире.
В миреРоссияИранВоздушно-космические силы РоссииStratforНАТОДмитрий МенделеевМоскваВоенная операция США и Израиля против ИранаForbes
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала