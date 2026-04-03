Главный урок Ирана: срочный перенос столицы России нужен уже вчера

На фоне иранских событий дискуссия о переносе российских центров принятия решений и важнейших экономических объектов на восток из сферических рассуждений об "освоении необъятных пространств" и "неравномерности развития российских регионов" на глазах превращается в чрезвычайно актуальный вопрос.

Вчера появилась новость, что правительство Франции в ускоренном порядке примет обновленный закон о военном планировании (внимание!) с учетом опыта конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. Есть данные, что Франция сосредоточится на создании большого числа ударных дронов, которые должны будут подавить российскую систему ПВО и обеспечить превосходство в воздухе, после чего у французских ВКС появится "возможность применить свое преимущество" (то есть в том числе ядерное оружие).

Нет сомнений, что такие же изменения в военные доктрины прямо сейчас вносятся остальными странами НАТО.

Надо понимать, что, несмотря на бесконечное количество благодушных публикаций о том, что "Иран побеждает", западные столицы считают операцию Израиля и США против Ирана удачной! И они сделали три важных для себя вывода (не факт, что они верны, но все же).

Вывод первый: упреждающий массированный удар высокоточным оружием для нейтрализации ПВО, уничтожения критических объектов (включая ядерный арсенал) и обезглавливания ее военно-политической верхушки даже большой страны — это возможно.

Вывод второй: при достаточных усилиях сровнять с землей можно абсолютно все объекты, находящиеся на ней (особенно если они находятся кучно).

Вывод третий: с учетом реальной результативности суперпродвинутого западного ПВО с его "золотыми, серебряными и алмазными куполами", которые после обнуления массой дронов пробивают даже устаревшие иранские ракеты, российская ПВО с похожими характеристиками при подобном сценарии также может быть перегружена и подавлена.

Еще в 2008 году американский мозговой центр Stratfor опубликовал чрезвычайно интересный доклад под названием "Геополитика России: вечная угроза". В докладе по полочкам раскладывается, что жизненное ядро России (та самая Московия) объективно "незащищаемо", поскольку на западном направлении у него нет ни естественных преград, ни достаточного "территориального буфера" (и это было многократно доказано историей и оплачено кровью наших предков). В докладе утверждается, что именно из-за этого история России — это бесконечная череда отражений зарубежных нашествий. Удивительно, но в недружественном докладе предлагается единственно разумное решение — "уйти на север и восток, чтобы создать оплот, защищенный Уралом, чтобы даже при самом неблагоприятном сценарии (например, падение Москвы) все равно будет существовать "Россия", откуда можно возродиться".

Это вдвойне интересно потому, что такие идеи существовали в самой России достаточно давно. Например, и великий ученый Дмитрий Менделеев, и выдающийся военный географ и исследователь Петр Семенов-Тян-Шанский призывали найти "новый центр России".

И боевые действия на Украине, и война в Иране на блюдечке с тарелочкой показали более чем объективную картину: технологическая революция (дроны, высокоточное и гиперзвуковое оружие, роботы, ИИ и так далее) сделала так, что теперь у воюющей страны тыла просто нет, и времени, чтобы что-то там в него перенести, как во время Великой Отечественной войны, — тоже нет. Как написал в 2016 году Forbes, в результате распада СССР и продвижения НАТО на восток "граница России очень долго не располагалась так близко к Москве, как сейчас". Издание также сделало фокус на том, что основное население России сосредоточено вдоль ее западной границы с Европой и южной границы с Кавказом, и то же самое касается ее основных промышленных мощностей и логистической сети.

Как отмечает издание Geopolitical Futures, "геополитическое положение России исторически делает ее уязвимой для ударов с Запада, и именно глубина территории была главным инструментом выживания: во время холодной войны Петербург находился примерно в 1000 милях от сил НАТО, а Москва — в 1300 милях, тогда как сегодня расстояния сократились примерно до 100 и 500 миль соответственно".

Подлетное время ракет НАТО до Москвы сейчас исчисляется минутами, до Санкт-Петербурга — еще меньше.

Но и это еще не все.

С учетом возможностей современной спутниковой и радиоэлектронной разведки ни один объект (и даже отдельный человек), находящийся на земной поверхности, сейчас не может быть в полной безопасности.

Как предлагают эксперты, единственный путь — рассредоточиваться, зарываться в землю и вгрызаться в скалы, как это сделал Иран.

По данным западных разведок, Иран заблаговременно создал минимум 27 подземных "ракетных городов" с полностью замкнутым циклом обеспечения и производства, которые располагаются на глубине до 500 метров, недоступной никакому конвенциальному оружию. Сами города децентрализованы и тянутся на десятки километров под землей. Специалисты отмечают, что единственная причина, по которой Иран еще не сломлен и успешно сопротивляется, — это потому, что он ушел под землю.

Никто не хочет дезавуировать реальную уникальность российских военных систем и мастерство наших операторов ПВО.

Просто дело в том, что нам в наследство досталась география, которая во многих случаях решает все, и отрицать очевидное — как минимум неразумно.

Мы не имеем права повторять жесточайшие уроки прошлого и должны сделать все, чтобы как минимум кардинально снизить реальные угрозы и вызовы, которые сейчас стоят перед Россией.