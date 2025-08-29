https://ria.ru/20250829/mendeleev-2038149450.html

Отвечал за здоровье царя и экспериментировал со спиртом: тайны Менделеева

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости, Вадим Минеев. Имя великого русского ученого Дмитрия Ивановича Менделеева со временем обросло множеством легенд. Его часто называют изобретателем водки, поговаривая, что в секретных лабораториях он тестировал спиртное для российских государей. Вместе с тем реальная жизнь химика, пожалуй, даже интереснее окружавших его слухов. О том, как двоечник и драчун оказался на ученом олимпе, — в материале РИА Новости.Семнадцатый ребенок в семьеДмитрий Менделеев был семнадцатым ребенком в семье. Детская смертность в те времена была частым явлением. К рождению Дмитрия в семье Менделеевых осталось в живых двое мальчиков и пять девочек, остальные их братья и сестры умерли в младенческом возрасте.В гимназии Дмитрий Менделеев учился плохо, не любил латынь и Закон Божий, его даже хотели выгнать из учебного заведения. Этого не случилось лишь "благодаря Совету гимназии" — там еще помнили о его отце Иване Менделееве, который работал директором Тобольской гимназии с 1828 по 1834 год.Дрался и участвовал в дуэлиНе отличался будущий ученый и примерным поведением, он часто дрался, иногда даже "стенка на стенку". А однажды и вовсе участвовал в дуэли на самопалах — кустарно изготовленных пистолетах. На поединок его вызвал сын жандармского офицера Гаврила Загурский. Дмитрий выстрелил вверх, а у соперника самопал разорвался в руках.Уже став маститым ученым в преклонном возрасте, Менделеев сравнивал свои болячки с детскими "шалостями": "Ломит все тело, как после нашей драки с зареченскими врагами на Тобольском мосту".В 1847-м от чахотки умер отец Менделеева. Через год гимназию окончил брат Павел — главный защитник и "подстрекатель" в школьную пору. После этого Дмитрий стал относиться к учебе более ответственно и поступил в Главный педагогический институт Петербурга, где умудрился на первом курсе получить почти по всем предметам "неуд" и остаться на второй год.Впрочем, на старших курсах Менделеев учился уже на отлично и окончил институт с золотой медалью.Не изобретал водку, но создал идеально чистый спиртМенделеев действительно защитил диссертацию на тему смешивания спирта и воды. Произошло это 31 января 1865 года — именно этот день почему-то считается днем рождения русской водки.Менделеев в своей работе скрупулезно отслеживал изменение плотности и объема воды и спирта в разных пропорциях. Но к изобретению водки это не имело никакого отношения. Этот вопрос внимательно исследовал ученый-химик Олег Михайлов в статье для "Вестника РАН".Он подчеркнул, что Менделеев изучал только те смеси, где одного компонента было по максимуму или по минимуму, то есть много воды и мало спирта — и наоборот. При этом Михайлов считает, что Менделеев первым сумел добыть идеально чистый, без примесей воды, спирт. Обычной перегонкой получить такой продукт нельзя.Охранял здоровье императораВместе с тем история о том, что в лабораториях Менделеева проверяли водку, которую подавали на стол императора, имеет под собой подтверждение. Об этом говорится в статье доктора технических наук В. Б. Сажина.Дело в том, что после покушения на царя было издано высочайшее повеление: проверять водку, которую ему подают. Сначала это делали придворные врачи, а потом доверили лаборатории Менделеева. Любопытно, что эта традиция продолжилась и при Николае II. Последний русский царь, оказывается, пил водку только из специальных, уже проверенных на безопасность в лаборатории Менделеева "императорских" бутылок.Никому, кроме царя, не разрешалось даже прикоснуться к этим бутылкам. Косвенно получается, что Менделеев — не только гений химии, но и хранитель императорского здоровья.Впрочем, в историю великий химик вошел как создатель Периодической системы химических элементов, которой до сих пор пользуются во всем мире и значение которой сложно переоценить.

