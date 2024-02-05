https://ria.ru/20240205/matrosov-1924984374.html

Биография Александра Матросова

Биография Александра Матросова - РИА Новости, 05.02.2024

Биография Александра Матросова

Герой Советского Союза Александр Матвеевич Матросов родился 5 февраля 1924 года в Екатеринославле (в 1926-2016 годах – Днепропетровск, ныне Днепр, Украина)... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T02:02

2024-02-05T02:02

2024-02-05T02:02

справки

днепр (город)

украина

александр матросов

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Герой Советского Союза Александр Матвеевич Матросов родился 5 февраля 1924 года в Екатеринославле (в 1926-2016 годах – Днепропетровск, ныне Днепр, Украина). Существует гипотеза, что его настоящее имя Шакирьян Юнусович Мухамедьянов и что он родился в деревне Кунакбаево Тамьян-Катайского кантона Башкирской АССР (ныне Учалинский район Башкирии). Лишившись родителей, воспитывался сначала в детдоме города Мелекесса (ныне Димитровград), а затем в Ивановском детдоме Ульяновской области. Когда Матросов поступил в Ивановский детдом, он был записан как бесфамильный, позже он там получил официальные документы на имя Александра Матвеевича Матросова. В 1939 году был направлен на вагоноремонтный завод в Куйбышев (ныне Самара), но вскоре оттуда сбежал. Приговором народного суда города Саратова от 8 октября 1940 года Матросов был осужден по статье 192 Уголовного кодекса РСФСР к двум годам лишения свободы "за нарушение паспортного режима" (судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РСФСР 5 мая 1967 года этот приговор отменила). Матросов отбывал срок в Уфимской детской трудовой колонии. В марте 1942 года в колонии был назначен помощником воспитателя и избран председателем центральной конфликтной комиссии колонии. С началом Великой Отечественной войны (1941-1945) неоднократно обращался с письменными просьбами отправить его на фронт. В Красную армию Александр Матросов был призван Кировским райвоенкоматом города Уфы Башкирской АССР в сентябре 1942 года и в октябре направлен в Краснохолмское пехотное училище, но вскоре большую часть курсантов направили на Калининский фронт.В действующей армии находился с ноября 1942 года. Служил в составе 2-го отдельного стрелкового батальона 91-й отдельной Сибирской добровольческой бригады имени И.В. Сталина (позже 254-й гвардейский стрелковый полк 56-й гвардейской стрелковой дивизии, Калининский фронт). Некоторое время бригада находилась в резерве. Затем ее перебросили под Псков в район Большого Ломоватого Бора. Прямо с марша бригада вступила в бой.27 февраля 1943 года 2-й батальон получил задачу атаковать опорный пункт в районе деревни Плетень, западнее деревни Чернушки, Локнянского района Псковской области. Как только красноармейцы прошли лес и вышли на опушку, они попали под сильный пулеметный огонь противника – три вражеских пулемета в дзотах (деревоземляные огневые точки) прикрывали подступы к деревне. Один пулемет подавила штурмовая группа автоматчиков и бронебойщиков. Второй дзот уничтожила другая группа бронебойщиков. Но пулемет из третьего дзота продолжал обстреливать всю лощину перед деревней. Попытки заставить его замолчать не увенчались успехом. Тогда в сторону дзота поползли рядовые Петр Огурцов и Александр Матросов. Вскоре Огурцова тяжело ранило, и Матросов подобрался к амбразуре уже один. Он бросил две гранаты, и пулемет замолчал. Но как только бойцы поднялись в атаку, пулемет снова ожил. Тогда Матросов поднялся, рывком бросился к дзоту и своим телом закрыл амбразуру. Полученных мгновений хватило, чтобы бойцы смогли подойти поближе и уничтожить противника. Матросов ценою своей жизни содействовал выполнению боевой задачи подразделением.Александр Матросов был похоронен в деревне Чернушки Локнянского района Псковской области, а в 1948 году его прах был перезахоронен в городе Великие Луки Псковской области на левом берегу реки Ловать.Через несколько дней после гибели Матросова его имя стало известным всей стране. Подвиг Александра Матросова был использован находившимся случайно при части журналистом для написания патриотической статьи. При этом дату смерти Матросова перенесли на 23 февраля, приурочив подвиг ко дню рождения Красной армии. Несмотря на то, что Александр Матросов был не первым, кто бросился на огневую точку противника, именно его имя было использовано для прославления героизма советских солдат. Впоследствии свыше четырехсот человек совершили подобный героический поступок. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 июня 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм красноармейцу Матросову посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.Награжден орденом Ленина (1943, посмертно).Подвиг Александра Матросова стал символом мужества и воинской доблести, бесстрашия и любви к Родине. Он много раз освещался в СМИ, кино и литературе и стал символом мужества и патриотизма. Отсюда в русском языке появились устойчивые выражения "грудью на амбразуру" и "подвиг Александра Матросова" ("подвиг Матросова"). В 1947 году режиссер Леонид Луков снял художественный фильм "Рядовой Александр Матросов". В 2006 году вышел документальный фильм режиссера Сергея Крауса "Александр Матросов. Правда о подвиге". В 2022 году состоялась премьера документального фильма Алексея Егорычева "Александр Матросов. Шагнувший в бессмертие". Множество книг написано о герое: Леонид Пантелеев "Гвардии рядовой" (1944), Павел Журба "Рядовой Александр Матросов" (1949), Анвер Бикчентаев "Право на бессмертие" (1950), Рауф Насыров "Откуда ты родом, Матросов?" (1994), Андрей Канавщиков "Александр Матросов: подвиг и судьба" (2012) Денис Коваленко "За други своя… Подвиг Александра Матросов" (2021) и др.Имя Александра Матросова было присвоено 254-му гвардейскому стрелковому полку с зачислением его навечно в списки воинской части. Это был первый приказ наркома обороны СССР в годы Великой Отечественной войны о зачислении героя навечно в списки воинской части. С 2020 года его имя носит мотострелковый полк общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированный в Брянской области, который был образован в 2018 году и стал преемником боевого пути 254-го гвардейского стрелкового полка, где служил Матросов. В городах Великие Луки, Днепропетровск (Днепр, Украина), Ишимбай (Башкирия), Коряжма (Архангельская область), Красноярск, Санкт-Петербург, Ульяновск, Уфа были установлены памятники Матросову. В январе 2023 года в Днепре снесли памятник Александру Матросову на фоне начатой властями Украины борьбой не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Имя Александра Матросова было присвоено Музею комсомольской славы города Великие Луки, правопреемником которого в 2006 году стал Центр патриотических инициатив, являющийся структурным подразделением Великолукского краеведческого музея. С сентября 2007 года Центр носит почетное имя Героя Советского Союза Александра Матросова. Именем Александра Матросова названы улицы во многих городах России. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, днепр (город), украина, александр матросов