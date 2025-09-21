https://ria.ru/20250921/vystrel-2043283041.html

Экс-боец ВСУ рассказал, как его ранил бывший сослуживец

Экс-боец ВСУ рассказал, как его ранил бывший сослуживец - РИА Новости, 21.09.2025

Экс-боец ВСУ рассказал, как его ранил бывший сослуживец

Экс-военнослужащий ВСУ с позывным "Капибара", боец добровольческого отряда имени Александра Матросова, рассказал РИА Новости, как по нему открыл огонь его... РИА Новости, 21.09.2025

ДОНЕЦК, 21 сен — РИА Новости. Экс-военнослужащий ВСУ с позывным "Капибара", боец добровольческого отряда имени Александра Матросова, рассказал РИА Новости, как по нему открыл огонь его бывший сослуживец. "Я выбегал, по мне впереди никто не стрелял. Лежал при уходе один (бывший сослуживец - ред.), тоже раненый, который отстреливал этот периметр. Был выстрел отсюда, потому что зашла она (пуля – ред.) снизу в подмышку и вышла сверху. Так не получилось бы даже рикошетом сделать, если будем правде в глаза смотреть", — рассказал он. Добровольческий отряд имени Александра Матросова создан из экс-военнослужащих ВСУ, преимущественно уроженцев Днепропетровской области, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с руководством Украины.

