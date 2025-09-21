https://ria.ru/20250921/vystrel-2043283041.html
Экс-боец ВСУ рассказал, как его ранил бывший сослуживец
Экс-боец ВСУ рассказал, как его ранил бывший сослуживец - РИА Новости, 21.09.2025
Экс-боец ВСУ рассказал, как его ранил бывший сослуживец
Экс-военнослужащий ВСУ с позывным "Капибара", боец добровольческого отряда имени Александра Матросова, рассказал РИА Новости, как по нему открыл огонь его... РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T04:49:00+03:00
2025-09-21T04:49:00+03:00
2025-09-21T05:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
украина
александр матросов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952585683_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d3951164c274df557c0730a1bb4c07d4.jpg
ДОНЕЦК, 21 сен — РИА Новости. Экс-военнослужащий ВСУ с позывным "Капибара", боец добровольческого отряда имени Александра Матросова, рассказал РИА Новости, как по нему открыл огонь его бывший сослуживец. "Я выбегал, по мне впереди никто не стрелял. Лежал при уходе один (бывший сослуживец - ред.), тоже раненый, который отстреливал этот периметр. Был выстрел отсюда, потому что зашла она (пуля – ред.) снизу в подмышку и вышла сверху. Так не получилось бы даже рикошетом сделать, если будем правде в глаза смотреть", — рассказал он. Добровольческий отряд имени Александра Матросова создан из экс-военнослужащих ВСУ, преимущественно уроженцев Днепропетровской области, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с руководством Украины.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепропетровская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952585683_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_f897b9356b0444cc166e55236b20e8c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепропетровская область, украина, александр матросов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Украина, Александр Матросов, Вооруженные силы Украины
Экс-боец ВСУ рассказал, как его ранил бывший сослуживец
Экс-боец ВСУ сообщил, что его ранил бывший сослуживец, выстрелив ему в подмышку