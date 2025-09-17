https://ria.ru/20250917/ukraina-2042363849.html

Экс-солдат ВСУ узнал из TikTok, как перейти на сторону России

ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Бывший военнослужащий ВСУ в интервью РИА Новости рассказал, что ещё служа на стороне Украины, знал о добровольческих отрядах, которые воюют совместно с российскими войсками. По его словам, именно это стало для него ориентиром и решающим фактором в момент, когда украинское командование фактически отправило его подразделение "на утилизацию". "Я ещё был на той стороне и уже знал, что есть такие отряды, которые работают совместно с российскими войсками. Пацаны верны своей присяге, никто их не заставляет что-то менять в себе или выдумывать, они делают то, что есть на самом деле", - рассказал бывший солдат. Он уточнил, что впервые узнал о существовании таких подразделений через социальные сети. "Я просто листал TikTok, попалось несколько видосов. Открываешь ссылку — там ролики с их стороны: тренировки, подготовка. Я взял их на заметку, мало ли что", - пояснил он. По словам мужчины, когда его подразделение отправили на фронт, он сразу понял, что бойцов фактически используют как расходный материал. "В один прекрасный момент нас вывезли на позицию — будем считать, говорю своими словами, на утилизацию. Потом уже после того, как нас провезли через несколько мест, я всё время просил, чтобы меня свели с человеком, ну, с командиром того отряда", - добавил он. Собеседник агентства отметил, что именно осознание реального положения дел в ВСУ и пример бойцов добровольческих отрядов на стороне России повлияли на его решение. Добровольческий отряд имени Александра Матросова создан из экс-военнослужащих ВСУ, преимущественно уроженцев Днепропетровской области, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с руководством Украины.

