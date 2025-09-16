Рейтинг@Mail.ru
Бывший украинский военный рассказал, как попал в плен - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:55 16.09.2025
https://ria.ru/20250916/spetsoperatsiya-2042150388.html
Бывший украинский военный рассказал, как попал в плен
Бывший украинский военный рассказал, как попал в плен - РИА Новости, 16.09.2025
Бывший украинский военный рассказал, как попал в плен
Бывший военнослужащий ВСУ с позывным "Капибара" рассказал РИА Новости, как попал в плен через четыре дня после того, как оказался на фронте, сейчас он служит на РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T07:55:00+03:00
2025-09-16T07:55:00+03:00
в мире
россия
александр матросов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034573267_0:125:2085:1298_1920x0_80_0_0_f052edd956e3ed8c8613200b7dc1df9a.jpg
ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Бывший военнослужащий ВСУ с позывным "Капибара" рассказал РИА Новости, как попал в плен через четыре дня после того, как оказался на фронте, сейчас он служит на стороне России в добровольческом отряде имени Александра Матросова, который объединяет бывших военных ВСУ. "Четыре месяца я прослужил. 15 июня нас привезли на полигон, а в октябре отправили на боевые позиции. Сколько прошло от первого выезда на ЛБС до того, как в плен попал? Три-четыре дня", - сказал он. По его словам, подготовка в подразделении ВСУ практически отсутствовала, а взаимодействие между бойцами было сведено к минимуму. "Нас вывезли на позиции с людьми, которых я вообще не знал. Я даже их позывных не знал. Когда кого-то ранило, говорили: "Давайте этого затащим". А как его позывной, чтобы передать? Я отвечал: "Я откуда знаю?". Никаких методов, никакой подготовки. Ничего не было", - отметил "Капибара". Собеседник агентства подчеркнул, что именно хаос, неподготовленность и пренебрежение к своим солдатам со стороны украинского командования стали одной из причин его перехода на сторону России.
https://ria.ru/20250915/plen-2041940099.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034573267_94:0:1991:1423_1920x0_80_0_0_b3076e7e6df20d48ff3c3d205c10f856.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, александр матросов, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Александр Матросов, Вооруженные силы Украины
Бывший украинский военный рассказал, как попал в плен

Экс-военный ВСУ провел на фронте четыре дня и попал в плен

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета орудия "Гиацинт-Б"
Боевая работа расчета орудия Гиацинт-Б - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета орудия "Гиацинт-Б". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Бывший военнослужащий ВСУ с позывным "Капибара" рассказал РИА Новости, как попал в плен через четыре дня после того, как оказался на фронте, сейчас он служит на стороне России в добровольческом отряде имени Александра Матросова, который объединяет бывших военных ВСУ.
"Четыре месяца я прослужил. 15 июня нас привезли на полигон, а в октябре отправили на боевые позиции. Сколько прошло от первого выезда на ЛБС до того, как в плен попал? Три-четыре дня", - сказал он.
Один против четверых: подвиг бойца 33-го полка в бою с ДРГ - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Боец взял в плен двух украинских диверсантов в ДНР
Вчера, 03:15
По его словам, подготовка в подразделении ВСУ практически отсутствовала, а взаимодействие между бойцами было сведено к минимуму.
"Нас вывезли на позиции с людьми, которых я вообще не знал. Я даже их позывных не знал. Когда кого-то ранило, говорили: "Давайте этого затащим". А как его позывной, чтобы передать? Я отвечал: "Я откуда знаю?". Никаких методов, никакой подготовки. Ничего не было", - отметил "Капибара".
Собеседник агентства подчеркнул, что именно хаос, неподготовленность и пренебрежение к своим солдатам со стороны украинского командования стали одной из причин его перехода на сторону России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
В миреРоссияАлександр МатросовВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала