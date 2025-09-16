https://ria.ru/20250916/spetsoperatsiya-2042150388.html

Бывший украинский военный рассказал, как попал в плен

2025-09-16T07:55:00+03:00

2025-09-16T07:55:00+03:00

2025-09-16T07:55:00+03:00

в мире

россия

александр матросов

вооруженные силы украины

ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Бывший военнослужащий ВСУ с позывным "Капибара" рассказал РИА Новости, как попал в плен через четыре дня после того, как оказался на фронте, сейчас он служит на стороне России в добровольческом отряде имени Александра Матросова, который объединяет бывших военных ВСУ. "Четыре месяца я прослужил. 15 июня нас привезли на полигон, а в октябре отправили на боевые позиции. Сколько прошло от первого выезда на ЛБС до того, как в плен попал? Три-четыре дня", - сказал он. По его словам, подготовка в подразделении ВСУ практически отсутствовала, а взаимодействие между бойцами было сведено к минимуму. "Нас вывезли на позиции с людьми, которых я вообще не знал. Я даже их позывных не знал. Когда кого-то ранило, говорили: "Давайте этого затащим". А как его позывной, чтобы передать? Я отвечал: "Я откуда знаю?". Никаких методов, никакой подготовки. Ничего не было", - отметил "Капибара". Собеседник агентства подчеркнул, что именно хаос, неподготовленность и пренебрежение к своим солдатам со стороны украинского командования стали одной из причин его перехода на сторону России.

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Дарья Буймова

в мире, россия, александр матросов, вооруженные силы украины