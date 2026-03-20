Защита обжаловала приговор блогеру Маркаряну по делу о реабилитации нацизма

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Защита обжаловала приговор блогеру Арсену Маркаряну по делу о реабилитации нацизма, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
"Девятнадцатого марта 2026 года поступила апелляционная жалоба от защитника Арсена Маркаряна, осужденного за реабилитацию нацизма приговором Московского городского суда от 5 марта 2026 года", - рассказали в пресс-службе.
Мосгорсуд приговорил блогера к 4,5 годам колонии общего режима с запретом администрировать сайты в интернете на 4-летний срок. Дело было рассмотрено в особом порядке, о чем попросил Маркарян, рассчитывая на менее строгое наказание.
По данным следствия, в марте 2025 года Маркарян разместил видеозапись, содержащую данные об оскорблении памяти защитников Отечества. В ролике блогер демонстрирует презрительно-негативное отношение к памяти о герое СССР Александре Матросове как защитнике Отечества и его подвиге. Кроме того, Маркарян опубликовал видео, содержащее оправдание идеологии и практики нацизма, связанных с уничтожением групп по национальному признаку. Вину Маркарян признал.
