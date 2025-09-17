Рейтинг@Mail.ru
Украинский блогер Золкин служил в СБУ - РИА Новости, 17.09.2025
06:07 17.09.2025
Украинский блогер Золкин служил в СБУ
в мире
киев
донецкая народная республика
донецк
александр матросов
служба безопасности украины
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Украинский блогер Владимир Золкин, который позиционирует себя как журналист и общественный деятель, до 2014 года служил в донецком управлении СБУ, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Золкин ведет YouTube-канал, где публикует видео общения с военнопленными. "Примерно с 2008 до 2014 года Золкин Владимир Александрович 08.09.1981 года рождения, уроженец города Киева, служил в главном отделе контрразведки УСБУ оперуполномоченным, его начальником был полковник Хараберюш Александр Иванович", - сказал собеседник агентства. По его словам, почти все данные по Золкину и его службе в СБУ были подчищены. О службе Золкина свидетельствуют его бывшие коллеги по службе, поддержавшие ДНР в 2014 году, а также телефонный справочник отдела контрразведки СБУ за 2008 год. До 2014 года отдел контрразведки УСБУ находился в Донецке на улице Александра Матросова в Куйбышевском районе города. В августе 2023 года освобожденный из украинского плена мобилизованный житель Красноярска Виктор Раидин, рассказывал РИА Новости, как после допросов СБУ его перевели в "подвал" к Золкину, где они записывали фейковые видео.
киев
донецкая народная республика
донецк
в мире, киев, донецкая народная республика, донецк, александр матросов, служба безопасности украины
В мире, Киев, Донецкая Народная Республика, Донецк, Александр Матросов, Служба безопасности Украины
© Фото : СБУНашивка СБУ
© Фото : СБУ
Нашивка СБУ. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Украинский блогер Владимир Золкин, который позиционирует себя как журналист и общественный деятель, до 2014 года служил в донецком управлении СБУ, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Золкин ведет YouTube-канал, где публикует видео общения с военнопленными.
"Примерно с 2008 до 2014 года Золкин Владимир Александрович 08.09.1981 года рождения, уроженец города Киева, служил в главном отделе контрразведки УСБУ оперуполномоченным, его начальником был полковник Хараберюш Александр Иванович", - сказал собеседник агентства.
По его словам, почти все данные по Золкину и его службе в СБУ были подчищены. О службе Золкина свидетельствуют его бывшие коллеги по службе, поддержавшие ДНР в 2014 году, а также телефонный справочник отдела контрразведки СБУ за 2008 год.
До 2014 года отдел контрразведки УСБУ находился в Донецке на улице Александра Матросова в Куйбышевском районе города.
В августе 2023 года освобожденный из украинского плена мобилизованный житель Красноярска Виктор Раидин, рассказывал РИА Новости, как после допросов СБУ его перевели в "подвал" к Золкину, где они записывали фейковые видео.
В миреКиевДонецкая Народная РеспубликаДонецкАлександр МатросовСлужба безопасности Украины
 
 
