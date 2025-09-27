https://ria.ru/20250927/spetsoperatsiya-2044837778.html

Спецоперация, 27 сентября: ВС РФ освободили несколько населенных пунктов

Спецоперация, 27 сентября: ВС РФ освободили несколько населенных пунктов - РИА Новости, 27.09.2025

Спецоперация, 27 сентября: ВС РФ освободили несколько населенных пунктов

ВС РФ в ходе СВО освободили несколько населенных пунктов за сутки: силы "Запада" освободили населенный пункт Дерилово Донецкой Народной Республики, в свою... РИА Новости, 27.09.2025

2025-09-27T23:00:00+03:00

2025-09-27T23:00:00+03:00

2025-09-27T23:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

донецкая народная республика

мария захарова

александр матросов

реджеп тайип эрдоган

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043679384_0:42:2897:1672_1920x0_80_0_0_ffe41becc0b23b4d486aa23e5c8252ea.jpg

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. ВС РФ в ходе СВО освободили несколько населенных пунктов за сутки: силы "Запада" освободили населенный пункт Дерилово Донецкой Народной Республики, в свою очередь. подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль Майское Донецкой Народной Республики, также группировка "Восток" освободила населенный пункт Степовое Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ в субботу. Всего ВСУ на разных направлениях СВО потеряли 1535 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ. Военные преступления ВСУ Командование ВСУ расценивает самовольно отступающих украинских военных как противника и уничтожает их, рассказал РИА Новости бывший военнослужащий ВСУ, вступивший в ряды добровольческого батальона Александра Матросова с позывным "Эстонец". Командование ВСУ бросило умирать остающихся в окружении в Синельниковском лесу в Харьковской области военных 57-й и 127-й отдельных мотопехотных бригад общей численностью до взвода, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Обстановка на фронтеВСУ понесли большие потери на харьковском направлении, в результате неудавшейся контратаки на участке фронта Меловое-Хатнее уничтожено до 70% штурмовых групп 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Штурмовики 225-го полка ВСУ понесли потери на сумском направлении в результате неудавшейся контратаки в районе Андреевки, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Командование ВСУ перебрасывает подразделения 68-й отдельной егерской бригады с покровского на сумское направление, не дав им восполнить потери, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Российские войска за сутки в районе Клебан-Быкского водохранилища в ДНР освободили 1,1 квадратного километра территории, сообщили в Минобороны РФ. Силы российской группировки "Запад" продолжают уничтожать разрозненные группы боевиков ВСУ в Кировске в ДНР, сообщило в субботу министерство обороны РФ. Украина и мирПремьер Мали Абдулайе Маига в своем выступлении на Генеральной ассамблее ООН заявил, что Украина стала одним из основных поставщиков дронов-камикадзе террористическим группам по всему миру. Киев хочет с помощью провокации устроить полномасштабную бойню на европейском континенте, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о действиях "баронов войны", которые, по его словам, способствуют эскалации конфликта на Украине. РФ надеется, что отражение украинского конфликта в декларации G20 в ЮАР будет сбалансированным, заявила в интервью РИА Новости шерпа России в G20 Светлана Лукаш. Помощь КиевуЕвросоюз на встрече лидеров интеграционного объединения в Копенгагене хочет заручиться поддержкой большинства по предоставлению кредита Украине на основе замороженных активов РФ, чтобы принять решение в обход позиции премьера Венгрии Виктора Орбана, пишет издание Politico со ссылкой на неназванного дипломата ЕС. Запорожская АЭС На площадке Запорожской АЭС достаточно запасов дизельного топлива для длительной работы резервных дизель-генераторов в автономном режиме, сообщает пресс-служба станции. Все системы, обеспечивающие жизнедеятельность Запорожской АЭС после перехода на питание за счет резервных дизель-генераторов, работают штатно, радиационная обстановка - в норме, отмечает пресс-служба станции. Ситуация на Запорожской АЭС, электроснабжение собственных нужд которой с 23 сентября происходит только за счет резервных дизель-генераторов, под контролем, подчеркивает пресс-служба станции.

https://ria.ru/20250927/kallas-2044810142.html

https://ria.ru/20250927/tramp-2044801173.html

https://ria.ru/20250927/rossiya-2044786089.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение миномета противника на Константиновском направлении Военнослужащие "Южной" группировки войск в ходе воздушной разведки и артударов уничтожили 2 пункта управления беспилотниками и 120-мм миномёт противника на константиновском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны. 2025-09-27T23:00 true PT0M45S

Операторы FPV-дронов уничтожили боевую машину пехоты и квадроцикл с живой силой противника Операторы FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили боевую машину пехоты и квадроцикл с живой силой противника на краматорско-дружковском направлении, сообщили в Минобороны России. 2025-09-27T23:00 true PT0M28S

Уничтожение пункта управления БПЛА ВСУ в районе населенного пункта Иванополье Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в районе населенного пункта Иванополье, сообщили в Минобороны России, показав кадры боевой работы 2025-09-27T23:00 true PT0M24S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, донецкая народная республика, мария захарова, александр матросов, реджеп тайип эрдоган, вооруженные силы украины, большая двадцатка, запорожская аэс