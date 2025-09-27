Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 27 сентября: ВС РФ освободили несколько населенных пунктов

Специальная военная операция на Украине
 
Спецоперация, 27 сентября: ВС РФ освободили несколько населенных пунктов



МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. ВС РФ в ходе СВО освободили несколько населенных пунктов за сутки: силы "Запада" освободили населенный пункт Дерилово Донецкой Народной Республики, в свою очередь. подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль Майское Донецкой Народной Республики, также группировка "Восток" освободила населенный пункт Степовое Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ в субботу. Всего ВСУ на разных направлениях СВО потеряли 1535 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ. Военные преступления ВСУ Командование ВСУ расценивает самовольно отступающих украинских военных как противника и уничтожает их, рассказал РИА Новости бывший военнослужащий ВСУ, вступивший в ряды добровольческого батальона Александра Матросова с позывным "Эстонец". Командование ВСУ бросило умирать остающихся в окружении в Синельниковском лесу в Харьковской области военных 57-й и 127-й отдельных мотопехотных бригад общей численностью до взвода, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Обстановка на фронтеВСУ понесли большие потери на харьковском направлении, в результате неудавшейся контратаки на участке фронта Меловое-Хатнее уничтожено до 70% штурмовых групп 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Штурмовики 225-го полка ВСУ понесли потери на сумском направлении в результате неудавшейся контратаки в районе Андреевки, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Командование ВСУ перебрасывает подразделения 68-й отдельной егерской бригады с покровского на сумское направление, не дав им восполнить потери, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Российские войска за сутки в районе Клебан-Быкского водохранилища в ДНР освободили 1,1 квадратного километра территории, сообщили в Минобороны РФ. Силы российской группировки "Запад" продолжают уничтожать разрозненные группы боевиков ВСУ в Кировске в ДНР, сообщило в субботу министерство обороны РФ. Украина и мирПремьер Мали Абдулайе Маига в своем выступлении на Генеральной ассамблее ООН заявил, что Украина стала одним из основных поставщиков дронов-камикадзе террористическим группам по всему миру. Киев хочет с помощью провокации устроить полномасштабную бойню на европейском континенте, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о действиях "баронов войны", которые, по его словам, способствуют эскалации конфликта на Украине. РФ надеется, что отражение украинского конфликта в декларации G20 в ЮАР будет сбалансированным, заявила в интервью РИА Новости шерпа России в G20 Светлана Лукаш. Помощь КиевуЕвросоюз на встрече лидеров интеграционного объединения в Копенгагене хочет заручиться поддержкой большинства по предоставлению кредита Украине на основе замороженных активов РФ, чтобы принять решение в обход позиции премьера Венгрии Виктора Орбана, пишет издание Politico со ссылкой на неназванного дипломата ЕС. Запорожская АЭС На площадке Запорожской АЭС достаточно запасов дизельного топлива для длительной работы резервных дизель-генераторов в автономном режиме, сообщает пресс-служба станции. Все системы, обеспечивающие жизнедеятельность Запорожской АЭС после перехода на питание за счет резервных дизель-генераторов, работают штатно, радиационная обстановка - в норме, отмечает пресс-служба станции. Ситуация на Запорожской АЭС, электроснабжение собственных нужд которой с 23 сентября происходит только за счет резервных дизель-генераторов, под контролем, подчеркивает пресс-служба станции.
Уничтожение миномета противника на Константиновском направлении
Военнослужащие "Южной" группировки войск в ходе воздушной разведки и артударов уничтожили 2 пункта управления беспилотниками и 120-мм миномёт противника на константиновском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны.
2025-09-27T23:00
true
PT0M45S
Операторы FPV-дронов уничтожили боевую машину пехоты и квадроцикл с живой силой противника
Операторы FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили боевую машину пехоты и квадроцикл с живой силой противника на краматорско-дружковском направлении, сообщили в Минобороны России.
2025-09-27T23:00
true
PT0M28S
Уничтожение пункта управления БПЛА ВСУ в районе населенного пункта Иванополье
Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в районе населенного пункта Иванополье, сообщили в Минобороны России, показав кадры боевой работы
2025-09-27T23:00
true
PT0M24S


Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО "Град" в зоне СВО



Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. ВС РФ в ходе СВО освободили несколько населенных пунктов за сутки: силы "Запада" освободили населенный пункт Дерилово Донецкой Народной Республики, в свою очередь. подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль Майское Донецкой Народной Республики, также группировка "Восток" освободила населенный пункт Степовое Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ в субботу.
Всего ВСУ на разных направлениях СВО потеряли 1535 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ.

Военные преступления ВСУ

Командование ВСУ расценивает самовольно отступающих украинских военных как противника и уничтожает их, рассказал РИА Новости бывший военнослужащий ВСУ, вступивший в ряды добровольческого батальона Александра Матросова с позывным "Эстонец".
Командование ВСУ бросило умирать остающихся в окружении в Синельниковском лесу в Харьковской области военных 57-й и 127-й отдельных мотопехотных бригад общей численностью до взвода, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Обстановка на фронте

ВСУ понесли большие потери на харьковском направлении, в результате неудавшейся контратаки на участке фронта Меловое-Хатнее уничтожено до 70% штурмовых групп 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Штурмовики 225-го полка ВСУ понесли потери на сумском направлении в результате неудавшейся контратаки в районе Андреевки, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Командование ВСУ перебрасывает подразделения 68-й отдельной егерской бригады с покровского на сумское направление, не дав им восполнить потери, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Российские войска за сутки в районе Клебан-Быкского водохранилища в ДНР освободили 1,1 квадратного километра территории, сообщили в Минобороны РФ.
Силы российской группировки "Запад" продолжают уничтожать разрозненные группы боевиков ВСУ в Кировске в ДНР, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
Украина и мир

Премьер Мали Абдулайе Маига в своем выступлении на Генеральной ассамблее ООН заявил, что Украина стала одним из основных поставщиков дронов-камикадзе террористическим группам по всему миру.
Киев хочет с помощью провокации устроить полномасштабную бойню на европейском континенте, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о действиях "баронов войны", которые, по его словам, способствуют эскалации конфликта на Украине.
РФ надеется, что отражение украинского конфликта в декларации G20 в ЮАР будет сбалансированным, заявила в интервью РИА Новости шерпа России в G20 Светлана Лукаш.

Помощь Киеву

Евросоюз на встрече лидеров интеграционного объединения в Копенгагене хочет заручиться поддержкой большинства по предоставлению кредита Украине на основе замороженных активов РФ, чтобы принять решение в обход позиции премьера Венгрии Виктора Орбана, пишет издание Politico со ссылкой на неназванного дипломата ЕС.

Запорожская АЭС

На площадке Запорожской АЭС достаточно запасов дизельного топлива для длительной работы резервных дизель-генераторов в автономном режиме, сообщает пресс-служба станции. Все системы, обеспечивающие жизнедеятельность Запорожской АЭС после перехода на питание за счет резервных дизель-генераторов, работают штатно, радиационная обстановка - в норме, отмечает пресс-служба станции. Ситуация на Запорожской АЭС, электроснабжение собственных нужд которой с 23 сентября происходит только за счет резервных дизель-генераторов, под контролем, подчеркивает пресс-служба станции.
