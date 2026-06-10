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Суд утвердил приговор блогеру Маркаряну за реабилитацию нацизма - РИА Новости, 10.06.2026
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15:59 10.06.2026
Суд утвердил приговор блогеру Маркаряну за реабилитацию нацизма

Апелляция утвердила блогеру Маркаряну 4,5 года колонии за реабилитацию нацизма

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкБлогер Арсен Маркарян на заседании суда в Москве
Блогер Арсен Маркарян на заседании суда в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Блогер Арсен Маркарян на заседании суда в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первый апелляционный суд общей юрисдикции утвердил приговор блогеру Арсену Маркаряну, получившему 4,5 года колонии за реабилитацию нацизма.
  • В ходе разбирательств было установлено, что Маркарян разместил видеозаписи с негативным отношением к памяти о герое СССР Александре Матросове и с оправданием идеологии и практики нацизма.
  • Защита просила учесть смягчающие обстоятельства, связанные с помощью нуждающимся, а прокуратура просила признать отягчающим обстоятельством совершение преступления в период мобилизации.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции утвердил приговор блогеру Арсену Маркаряну, получившему 4,5 года колонии за реабилитацию нацизма, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Мосгорсуд в марте приговорил блогера к 4,5 годам колонии общего режима с запретом администрировать сайты в интернете на 4-летний срок. Дело было рассмотрено в особом порядке, то есть без исследования доказательств поскольку блогер признал вину и заключил досудебное соглашение.
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"Приговор оставить без изменений", - огласил решение судья.
Дело рассматривала тройка судей.
Приговор обжаловали и защита и прокурор, который счел его слишком мягким. Сам блогер участвовал в заседании по видеосвязи.
Как было установлено в ходе разбирательств, в марте прошлого года Маркарян разместил видеозапись, в которой демонстрировал презрительно-негативное отношение к памяти о герое СССР Александре Матросове как защитнике Отечества и его подвиге. Второе видео касалось оправдания идеологии и практики нацизма, связанных с уничтожением групп по национальному признаку.
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Сотрудники правоохранительных органов задержали его летом в подмосковной Кубинке, он прятался в багажнике машины, остановленной инспекторами ДПС. С тех пор Маркарян находится под стражей.
В суде он заявил, что "осознал полную недопустимость своих высказываний", ему стыдно за свои слова, а также просил учесть, что он содержит жену, детей, пожилую мать и бабушку. Он просил "дать возможность доказать свое исправление вне мест лишения свободы", обещал "доказать поступками", что сделал правильные выводы.
Защита настаивала, что преступление носит ненасильственный, а информационный характер, просила признать в качестве смягчающих обстоятельств помощь сиротам, детям-инвалидам, участникам СВО и пострадавшим от боевых действий.
Прокуратура же указывала, что преступление совершено в период мобилизации, и просила это счесть отягчающим обстоятельством.
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