Блогера Маркаряна оштрафовали за возбуждение ненависти

Краткий пересказ от РИА ИИ Хорошевский суд Москвы оштрафовал Арсена Маркаряна на 20 тысяч рублей за возбуждение ненависти.

В декабре 2025 года в Telegram-канале блогера, уже находившегося в СИЗО, появилась видеозапись, содержащая пренебрежительное и презрительное отношение к русским.

Ранее Мосгорсуд приговорил Маркаряна к 4,5 годам колонии общего режима за реабилитацию нацизма.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей за возбуждение ненависти блогера Арсена Маркаряна, ранее приговоренного к 4,5 годам колонии за реабилитацию нацизма, сообщили РИА Новости в суде.

По данным суда, в декабре 2025 года было выявлено, что " Маркарян разместил в администрируемом им Telegram-канале видеозапись, содержащую пренебрежительное и презрительное эмоционально-смысловое отношение к русским, что подтверждается проведённым комплексным психолого-лингвистическим исследованием". Протокол был составлен по статье 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти или вражды).

"Суд признал Маркаряна виновным в совершении указанного правонарушения и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.

Доводы защитника об отсутствии в действиях Маркаряна состава административного правонарушения и об истечении срока давности по данному делу суд нашел несостоятельными, добавили в суде.

Мосгорсуд в марте приговорил блогера к 4,5 годам колонии общего режима с запретом администрировать сайты в интернете на 4-летний срок за реабилитацию нацизма. Дело было рассмотрено в особом порядке, поскольку блогер признал вину и заключил досудебное соглашение. Приговор обжаловали обе стороны, но остался без изменений и вступил в силу в июне.

Как было установлено в ходе разбирательств, в марте прошлого года Маркарян разместил видеозапись, в которой демонстрировал презрительно-негативное отношение к памяти о герое СССР Александре Матросове как защитнике Отечества и его подвиге. Второе видео касалось оправдания идеологии и практики нацизма, связанных с уничтожением групп по национальному признаку.