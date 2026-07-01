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Блогера Маркаряна оштрафовали за возбуждение ненависти - РИА Новости, 01.07.2026
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14:59 01.07.2026 (обновлено: 16:08 01.07.2026)
Блогера Маркаряна оштрафовали за возбуждение ненависти

Суд оштрафовал блогера Маркаряна на 20 тысяч рублей за возбуждение ненависти

© РИА Новости / Кривобок Руслан | Перейти в медиабанкКресло судьи
Кресло судьи - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Кривобок Руслан
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хорошевский суд Москвы оштрафовал Арсена Маркаряна на 20 тысяч рублей за возбуждение ненависти.
  • В декабре 2025 года в Telegram-канале блогера, уже находившегося в СИЗО, появилась видеозапись, содержащая пренебрежительное и презрительное отношение к русским.
  • Ранее Мосгорсуд приговорил Маркаряна к 4,5 годам колонии общего режима за реабилитацию нацизма.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей за возбуждение ненависти блогера Арсена Маркаряна, ранее приговоренного к 4,5 годам колонии за реабилитацию нацизма, сообщили РИА Новости в суде.
По данным суда, в декабре 2025 года было выявлено, что "Маркарян разместил в администрируемом им Telegram-канале видеозапись, содержащую пренебрежительное и презрительное эмоционально-смысловое отношение к русским, что подтверждается проведённым комплексным психолого-лингвистическим исследованием". Протокол был составлен по статье 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти или вражды).
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"Суд признал Маркаряна виновным в совершении указанного правонарушения и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.
Доводы защитника об отсутствии в действиях Маркаряна состава административного правонарушения и об истечении срока давности по данному делу суд нашел несостоятельными, добавили в суде.
Мосгорсуд в марте приговорил блогера к 4,5 годам колонии общего режима с запретом администрировать сайты в интернете на 4-летний срок за реабилитацию нацизма. Дело было рассмотрено в особом порядке, поскольку блогер признал вину и заключил досудебное соглашение. Приговор обжаловали обе стороны, но остался без изменений и вступил в силу в июне.
Как было установлено в ходе разбирательств, в марте прошлого года Маркарян разместил видеозапись, в которой демонстрировал презрительно-негативное отношение к памяти о герое СССР Александре Матросове как защитнике Отечества и его подвиге. Второе видео касалось оправдания идеологии и практики нацизма, связанных с уничтожением групп по национальному признаку.
Сотрудники правоохранительных органов задержали его прошлым летом в подмосковной Кубинке, Маркарян прятался в багажнике машины, остановленной инспекторами ДПС. С тех пор он находится под стражей.
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