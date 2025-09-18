https://ria.ru/20250918/ukraina-2042615130.html
Экс-солдат ВСУ рассказал, как "Правый сектор"* прикрывался гражданскими
ДОНЕЦК, 18 сен — РИА Новости. "Правый сектор"* до СВО прикрывались мирными жителями во время боевых действий, рассказал РИА Новости бывший солдат ВСУ, перешедший на сторону России, боец отряда Александра Матросова с позывным "Мавик". "Еще в 2015 году на Донецком направлении "Правый сектор"*, прикрываясь гражданскими лицами, вставали возле их огородов, их домов и оттуда отрабатывали (вели огонь — ред.)", — сказал "Мавик". Добровольческий отряд имени Александра Матросова создан из экс-военнослужащих ВСУ, преимущественно уроженцев Днепропетровской области, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с руководством Украины.* Организация признана террористической и запрещена в России.
