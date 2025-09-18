https://ria.ru/20250918/ukraina-2042615130.html

Экс-солдат ВСУ рассказал, как "Правый сектор"* прикрывался гражданскими

Экс-солдат ВСУ рассказал, как "Правый сектор"* прикрывался гражданскими - РИА Новости, 18.09.2025

Экс-солдат ВСУ рассказал, как "Правый сектор"* прикрывался гражданскими

"Правый сектор"* до СВО прикрывались мирными жителями во время боевых действий, рассказал РИА Новости бывший солдат ВСУ, перешедший на сторону России, боец... РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T05:24:00+03:00

2025-09-18T05:24:00+03:00

2025-09-18T05:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

днепропетровская область

украина

александр матросов

правый сектор

вооруженные силы украины

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028303952_304:0:2883:1451_1920x0_80_0_0_2cc196fb5dd02b1086126882813351e2.jpg

ДОНЕЦК, 18 сен — РИА Новости. "Правый сектор"* до СВО прикрывались мирными жителями во время боевых действий, рассказал РИА Новости бывший солдат ВСУ, перешедший на сторону России, боец отряда Александра Матросова с позывным "Мавик". "Еще в 2015 году на Донецком направлении "Правый сектор"*, прикрываясь гражданскими лицами, вставали возле их огородов, их домов и оттуда отрабатывали (вели огонь — ред.)", — сказал "Мавик". Добровольческий отряд имени Александра Матросова создан из экс-военнослужащих ВСУ, преимущественно уроженцев Днепропетровской области, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с руководством Украины.* Организация признана террористической и запрещена в России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

днепропетровская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, днепропетровская область, украина, александр матросов, правый сектор, вооруженные силы украины, в мире