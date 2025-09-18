Рейтинг@Mail.ru
Экс-солдат ВСУ рассказал, как "Правый сектор"* прикрывался гражданскими - РИА Новости, 18.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:24 18.09.2025
Экс-солдат ВСУ рассказал, как "Правый сектор"* прикрывался гражданскими
Экс-солдат ВСУ рассказал, как "Правый сектор"* прикрывался гражданскими - РИА Новости, 18.09.2025
Экс-солдат ВСУ рассказал, как "Правый сектор"* прикрывался гражданскими
"Правый сектор"* до СВО прикрывались мирными жителями во время боевых действий, рассказал РИА Новости бывший солдат ВСУ, перешедший на сторону России, боец... РИА Новости, 18.09.2025
ДОНЕЦК, 18 сен — РИА Новости. "Правый сектор"* до СВО прикрывались мирными жителями во время боевых действий, рассказал РИА Новости бывший солдат ВСУ, перешедший на сторону России, боец отряда Александра Матросова с позывным "Мавик". "Еще в 2015 году на Донецком направлении "Правый сектор"*, прикрываясь гражданскими лицами, вставали возле их огородов, их домов и оттуда отрабатывали (вели огонь — ред.)", — сказал "Мавик". Добровольческий отряд имени Александра Матросова создан из экс-военнослужащих ВСУ, преимущественно уроженцев Днепропетровской области, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с руководством Украины.* Организация признана террористической и запрещена в России.
россия, днепропетровская область, украина, александр матросов, правый сектор, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Днепропетровская область, Украина, Александр Матросов, Правый сектор, Вооруженные силы Украины, В мире
Экс-солдат ВСУ рассказал, как "Правый сектор"* прикрывался гражданскими

Боевики "Правого сектора" и до СВО прикрывались мирными жителями

ДОНЕЦК, 18 сен — РИА Новости. "Правый сектор"* до СВО прикрывались мирными жителями во время боевых действий, рассказал РИА Новости бывший солдат ВСУ, перешедший на сторону России, боец отряда Александра Матросова с позывным "Мавик".
"Еще в 2015 году на Донецком направлении "Правый сектор"*, прикрываясь гражданскими лицами, вставали возле их огородов, их домов и оттуда отрабатывали (вели огонь — ред.)", — сказал "Мавик".
Добровольческий отряд имени Александра Матросова создан из экс-военнослужащих ВСУ, преимущественно уроженцев Днепропетровской области, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с руководством Украины.
* Организация признана террористической и запрещена в России.
