Рейтинг@Mail.ru
Блогер Маркарян попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке - РИА Новости, 13.02.2026
19:51 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/markarjan-2074280225.html
Блогер Маркарян попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке
Блогер Маркарян попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке
Блогер Маркарян попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке
Блогер Арсен Маркарян, обвиняемый в реабилитации нацизма, попросил Мосгорсуд рассмотреть его дело в особом порядке, говорится в судебных материалах, имеющихся в РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T19:51:00+03:00
2026-02-13T19:51:00+03:00
происшествия
арсен маркарян
александр матросов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039469002_0:330:3055:2048_1920x0_80_0_0_e09b83c481b026bef48f8057f46a9907.jpg
https://ria.ru/20250903/markaryan-2039477632.html
https://ria.ru/20251124/sud-2057132775.html
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
происшествия, арсен маркарян, александр матросов
Происшествия, Арсен Маркарян, Александр Матросов
Блогер Маркарян попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке

Блогер Арсен Маркарян попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкБлогер Арсен Маркарян на заседании суда в Москве
Блогер Арсен Маркарян на заседании суда в Москве - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Блогер Арсен Маркарян на заседании суда в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Блогер Арсен Маркарян, обвиняемый в реабилитации нацизма, попросил Мосгорсуд рассмотреть его дело в особом порядке, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что от лица Маркаряна в суд поступило ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в связи с согласием с предъявленным обвинением.
Блогеру Маркаряну продлили арест
Блогеру Маркаряну продлили арест
3 сентября 2025, 18:20
Особый порядок принятия судебного решения предполагает более мягкое наказание, при этом подсудимый полностью соглашается с предъявленным обвинением, а приговор постановляется без проведения судебного разбирательства в части изучения доказательств по делу.
Судебное заседание назначено на 19 февраля, сообщается в материалах.
По данным следствия, в марте 2025 года Маркарян разместил видеозапись, содержащую данные об оскорблении памяти защитников Отечества. В ролике блогер демонстрирует презрительно-негативное отношение к памяти о герое СССР Александре Матросове как защитнике Отечества и его подвиге. Кроме того, Маркарян опубликовал видео, содержащее оправдание идеологии и практики нацизма, связанных с уничтожением групп по национальному признаку.
Маркарян находится в СИЗО, ранее он полностью признал вину.
Блогера Маркаряна оштрафовали за пропаганду наркотиков
Блогера Маркаряна оштрафовали за пропаганду наркотиков
24 ноября 2025, 13:40
 
ПроисшествияАрсен МаркарянАлександр Матросов
 
 
