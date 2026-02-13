https://ria.ru/20260213/markarjan-2074280225.html
Блогер Маркарян попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке
Блогер Маркарян попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке - РИА Новости, 13.02.2026
Блогер Маркарян попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке
Блогер Арсен Маркарян, обвиняемый в реабилитации нацизма, попросил Мосгорсуд рассмотреть его дело в особом порядке, говорится в судебных материалах, имеющихся в РИА Новости, 13.02.2026
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Блогер Арсен Маркарян, обвиняемый в реабилитации нацизма, попросил Мосгорсуд рассмотреть его дело в особом порядке, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что от лица Маркаряна
в суд поступило ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в связи с согласием с предъявленным обвинением.
Особый порядок принятия судебного решения предполагает более мягкое наказание, при этом подсудимый полностью соглашается с предъявленным обвинением, а приговор постановляется без проведения судебного разбирательства в части изучения доказательств по делу.
Судебное заседание назначено на 19 февраля, сообщается в материалах.
По данным следствия, в марте 2025 года Маркарян разместил видеозапись, содержащую данные об оскорблении памяти защитников Отечества. В ролике блогер демонстрирует презрительно-негативное отношение к памяти о герое СССР Александре Матросове
как защитнике Отечества и его подвиге. Кроме того, Маркарян опубликовал видео, содержащее оправдание идеологии и практики нацизма, связанных с уничтожением групп по национальному признаку.
Маркарян находится в СИЗО, ранее он полностью признал вину.