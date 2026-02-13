Блогер Маркарян попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Блогер Арсен Маркарян, обвиняемый в реабилитации нацизма, попросил Мосгорсуд рассмотреть его дело в особом порядке, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Особый порядок принятия судебного решения предполагает более мягкое наказание, при этом подсудимый полностью соглашается с предъявленным обвинением, а приговор постановляется без проведения судебного разбирательства в части изучения доказательств по делу.