Арсен Маркарян: приговор суда, за что посадили блогера, последние новости
14:43 05.03.2026 (обновлено: 16:03 05.03.2026)
Мосгорсуд приговорил блогера Маркаряна к 4,5 года за реабилитацию нацизма
Арсен Маркарян: приговор суда, за что посадили блогера, последние новости
Мосгорсуд приговорил блогера Маркаряна к 4,5 года за реабилитацию нацизма
московский городской суд, арсен маркарян, александр матросов, происшествия
Московский городской суд, Арсен Маркарян, Александр Матросов, Происшествия
Мосгорсуд приговорил блогера Маркаряна к 4,5 года за реабилитацию нацизма

Блогера Маркаряна приговорили к 4,5 года за реабилитацию нацизма

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Мосгорсуд приговорил блогера Арсена Маркаряна к 4,5 года колонии по делу о реабилитации нацизма, передает корреспондент РИА Новости.
"Назначить Маркаряну наказание в виде лишения свободы на срок четыре года шесть месяцев с отбыванием в колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, на срок четыре года", — огласил приговор суд.
Арсен Маркарян - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Блогера Маркаряна оштрафовали за пропаганду наркотиков
24 ноября 2025, 13:40
Маркарян известен скандальными высказываниями. В марте прошлого года он разместил ролик с оскорблениями памяти защитников Отечества. Блогер презрительно отозвался о герое СССР Александре Матросове и его подвиге. Также он призывал атаковать Россию дронами и оправдывал унижение людей по национальному признаку.
Силовики задержали его в августе 2025-го в подмосковной Кубинке. Блогер пытался бежать в Белоруссию, спрятавшись в багажнике авто.

Особый порядок

Дело Маркаряна по его просьбе рассмотрели в особом порядке. Рассчитывая на смягчение приговора, он полностью признал вину и раскаялся. Суд не стал изучать доказательства его причастности к преступлению, а сосредоточился на личной характеристике.
Маркарян женат, у него есть две малолетние дочери, одна из которых родилась на днях. Блогер просил учесть, что он содержит семью. Суд также отметил, что у него есть благодарственные письма за помощь сиротам, детям-инвалидам и участникам СВО.
Защита просила вынести приговор, который позволит Маркаряну выйти на свободу, будь то штраф или условный срок. Прокурор же требовал отправить блогера в колонию на шесть лет и десять месяцев.
Суд отказал Тимуру Иванову в иске к военкомату
Вчера, 11:50
Суд отказал Тимуру Иванову в иске к военкомату
Вчера, 11:50
 
Московский городской суд, Арсен Маркарян, Александр Матросов, Происшествия
 
 
