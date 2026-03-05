Мосгорсуд приговорил блогера Маркаряна к 4,5 года за реабилитацию нацизма

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Мосгорсуд приговорил блогера Арсена Маркаряна к 4,5 года колонии по делу о реабилитации нацизма, передает корреспондент РИА Новости.

« "Назначить Маркаряну наказание в виде лишения свободы на срок четыре года шесть месяцев с отбыванием в колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, на срок четыре года", — огласил приговор суд.

Маркарян известен скандальными высказываниями. В марте прошлого года он разместил ролик с оскорблениями памяти защитников Отечества. Блогер презрительно отозвался о герое СССР Александре Матросове и его подвиге. Также он призывал атаковать Россию дронами и оправдывал унижение людей по национальному признаку.

Силовики задержали его в августе 2025-го в подмосковной Кубинке. Блогер пытался бежать в Белоруссию, спрятавшись в багажнике авто.

Особый порядок

Дело Маркаряна по его просьбе рассмотрели в особом порядке. Рассчитывая на смягчение приговора, он полностью признал вину и раскаялся. Суд не стал изучать доказательства его причастности к преступлению, а сосредоточился на личной характеристике.

Маркарян женат, у него есть две малолетние дочери, одна из которых родилась на днях. Блогер просил учесть, что он содержит семью. Суд также отметил, что у него есть благодарственные письма за помощь сиротам, детям-инвалидам и участникам СВО.