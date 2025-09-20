https://ria.ru/20250920/boets-2043127469.html
ДОНЕЦК, 20 сен — РИА Новости. Бывший военнослужащий ВСУ, ныне боец добровольческого отряда имени Александра Матросова, в интервью РИА Новости рассказал, что в украинской армии практиковались наказания за использование русского языка. По его словам, бойцов могли подвергнуть физическому насилию и помещать в специально вырытые ямы. "Мы разговаривали (на украинском языке — ред.) в армии, старались говорить хотя бы на службе. А если не будешь — тебя заставят. За время службы в 425-й "Скале" за русский язык нас бросали в яму и били", — сообщил он. По словам бывшего солдата, на полигонах строго следили за тем, чтобы бойцы общались на украинском языке. "Сначала людей много было, и наказывали жёстко. Яма — просто выкопанная 6 на 6 метров, глубиной около четырёх, над ней постоянно надзор. Старший приезжал, говорил на своём украинском, и если слышал не то — сразу стрелял в воздух, даже не разбираясь. В яму — и всё", — рассказал собеседник агентства. Добровольческий отряд имени Александра Матросова создан из экс-военнослужащих ВСУ, преимущественно уроженцев Днепропетровской области, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с руководством Украины.
ДОНЕЦК, 20 сен — РИА Новости. Бывший военнослужащий ВСУ, ныне боец добровольческого отряда имени Александра Матросова, в интервью РИА Новости рассказал, что в украинской армии практиковались наказания за использование русского языка. По его словам, бойцов могли подвергнуть физическому насилию и помещать в специально вырытые ямы.
"Мы разговаривали (на украинском языке — ред.) в армии, старались говорить хотя бы на службе. А если не будешь — тебя заставят. За время службы в 425-й "Скале" за русский язык нас бросали в яму и били", — сообщил он.
По словам бывшего солдата, на полигонах строго следили за тем, чтобы бойцы общались на украинском языке.
"Сначала людей много было, и наказывали жёстко. Яма — просто выкопанная 6 на 6 метров, глубиной около четырёх, над ней постоянно надзор. Старший приезжал, говорил на своём украинском, и если слышал не то — сразу стрелял в воздух, даже не разбираясь. В яму — и всё", — рассказал собеседник агентства.
