Рейтинг@Mail.ru
Бывший украинский военный рассказал о наказаниях за русский язык в ВСУ - РИА Новости, 20.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:29 20.09.2025
https://ria.ru/20250920/boets-2043127469.html
Бывший украинский военный рассказал о наказаниях за русский язык в ВСУ
Бывший украинский военный рассказал о наказаниях за русский язык в ВСУ - РИА Новости, 20.09.2025
Бывший украинский военный рассказал о наказаниях за русский язык в ВСУ
Бывший военнослужащий ВСУ, ныне боец добровольческого отряда имени Александра Матросова, в интервью РИА Новости рассказал, что в украинской армии практиковались РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T07:29:00+03:00
2025-09-20T07:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
украина
александр матросов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151010/09/1510100919_0:0:7361:4140_1920x0_80_0_0_bd5547f57a5a47f8b1ae36302e48007e.jpg
ДОНЕЦК, 20 сен — РИА Новости. Бывший военнослужащий ВСУ, ныне боец добровольческого отряда имени Александра Матросова, в интервью РИА Новости рассказал, что в украинской армии практиковались наказания за использование русского языка. По его словам, бойцов могли подвергнуть физическому насилию и помещать в специально вырытые ямы. "Мы разговаривали (на украинском языке — ред.) в армии, старались говорить хотя бы на службе. А если не будешь — тебя заставят. За время службы в 425-й "Скале" за русский язык нас бросали в яму и били", — сообщил он. По словам бывшего солдата, на полигонах строго следили за тем, чтобы бойцы общались на украинском языке. "Сначала людей много было, и наказывали жёстко. Яма — просто выкопанная 6 на 6 метров, глубиной около четырёх, над ней постоянно надзор. Старший приезжал, говорил на своём украинском, и если слышал не то — сразу стрелял в воздух, даже не разбираясь. В яму — и всё", — рассказал собеседник агентства. Добровольческий отряд имени Александра Матросова создан из экс-военнослужащих ВСУ, преимущественно уроженцев Днепропетровской области, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с руководством Украины.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепропетровская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151010/09/1510100919_0:0:6549:4912_1920x0_80_0_0_9a555e52fed0100c8b2a5a1790f904ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, днепропетровская область, украина, александр матросов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина, Александр Матросов, Вооруженные силы Украины
Бывший украинский военный рассказал о наказаниях за русский язык в ВСУ

Украинских солдат подвергали физическому насилию за русский язык

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 20 сен — РИА Новости. Бывший военнослужащий ВСУ, ныне боец добровольческого отряда имени Александра Матросова, в интервью РИА Новости рассказал, что в украинской армии практиковались наказания за использование русского языка. По его словам, бойцов могли подвергнуть физическому насилию и помещать в специально вырытые ямы.
"Мы разговаривали (на украинском языке — ред.) в армии, старались говорить хотя бы на службе. А если не будешь — тебя заставят. За время службы в 425-й "Скале" за русский язык нас бросали в яму и били", — сообщил он.
По словам бывшего солдата, на полигонах строго следили за тем, чтобы бойцы общались на украинском языке.
"Сначала людей много было, и наказывали жёстко. Яма — просто выкопанная 6 на 6 метров, глубиной около четырёх, над ней постоянно надзор. Старший приезжал, говорил на своём украинском, и если слышал не то — сразу стрелял в воздух, даже не разбираясь. В яму — и всё", — рассказал собеседник агентства.
Добровольческий отряд имени Александра Матросова создан из экс-военнослужащих ВСУ, преимущественно уроженцев Днепропетровской области, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с руководством Украины.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровская областьУкраинаАлександр МатросовВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала