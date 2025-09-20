https://ria.ru/20250920/boets-2043127469.html

Бывший украинский военный рассказал о наказаниях за русский язык в ВСУ

Бывший украинский военный рассказал о наказаниях за русский язык в ВСУ - РИА Новости, 20.09.2025

Бывший украинский военный рассказал о наказаниях за русский язык в ВСУ

Бывший военнослужащий ВСУ, ныне боец добровольческого отряда имени Александра Матросова, в интервью РИА Новости рассказал, что в украинской армии практиковались РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-20T07:29:00+03:00

2025-09-20T07:29:00+03:00

2025-09-20T07:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровская область

украина

александр матросов

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151010/09/1510100919_0:0:7361:4140_1920x0_80_0_0_bd5547f57a5a47f8b1ae36302e48007e.jpg

ДОНЕЦК, 20 сен — РИА Новости. Бывший военнослужащий ВСУ, ныне боец добровольческого отряда имени Александра Матросова, в интервью РИА Новости рассказал, что в украинской армии практиковались наказания за использование русского языка. По его словам, бойцов могли подвергнуть физическому насилию и помещать в специально вырытые ямы. "Мы разговаривали (на украинском языке — ред.) в армии, старались говорить хотя бы на службе. А если не будешь — тебя заставят. За время службы в 425-й "Скале" за русский язык нас бросали в яму и били", — сообщил он. По словам бывшего солдата, на полигонах строго следили за тем, чтобы бойцы общались на украинском языке. "Сначала людей много было, и наказывали жёстко. Яма — просто выкопанная 6 на 6 метров, глубиной около четырёх, над ней постоянно надзор. Старший приезжал, говорил на своём украинском, и если слышал не то — сразу стрелял в воздух, даже не разбираясь. В яму — и всё", — рассказал собеседник агентства. Добровольческий отряд имени Александра Матросова создан из экс-военнослужащих ВСУ, преимущественно уроженцев Днепропетровской области, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с руководством Украины.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, днепропетровская область, украина, александр матросов, вооруженные силы украины