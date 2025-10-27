МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский, а не Россия, является главным врагом Украины и ее народа, заявили РИА Новости бывшие солдаты ВСУ, перешедшие на сторону России и вступившие в отряд имени Александра Матросова.

"Я не согласен с политикой Зеленского, целенаправленно уничтожающего собственный народ. Весь мир видел, как тэцэкашники (ТЦК, территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы. — Прим. ред.) с улиц забирают людей и набивают ими автобусы, как скотом. Пора бы задуматься — надо что-то менять. Иначе от Украины очень скоро ничего не останется", — сказал собеседник агентства.