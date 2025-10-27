https://ria.ru/20251027/ukraina-2050808013.html
Экс-военные ВСУ назвали Зеленского главным врагом Украины
Экс-военные ВСУ назвали Зеленского главным врагом Украины - РИА Новости, 27.10.2025
Экс-военные ВСУ назвали Зеленского главным врагом Украины
Владимир Зеленский, а не Россия, является главным врагом Украины и ее народа, заявили РИА Новости бывшие солдаты ВСУ, перешедшие на сторону России и вступившие... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T05:44:00+03:00
2025-10-27T05:44:00+03:00
2025-10-27T10:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
владимир зеленский
александр матросов
вооруженные силы украины
украина
россия
киев
2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048177492_0:0:2638:1980_1920x0_80_0_0_bd2d4fb75656d336e475e27bffe10114.jpg
Экс-военные ВСУ назвали Зеленского главным врагом Украины
Перешедшие на сторону России солдаты ВСУ назвали Зеленского главным врагом
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский, а не Россия, является главным врагом Украины и ее народа, заявили РИА Новости бывшие солдаты ВСУ, перешедшие на сторону России и вступившие в отряд имени Александра Матросова.
"Мы с русскими были врагами. Но сейчас я понял, что настоящий враг сидит на Банковой. Киев
уже утилизировал кучу людей, убил значительную часть населения, уничтожил страну, которая была богата всем. Если бы Зеленский
желал блага для своего народа, он бы давно это сумасшествие закончил", — сказал бывший боец ВСУ
с позывным Пикассо.
Боец с позывным Эстонец, насильно мобилизованный на Украине
в этом году, рассказал РИА Новости, что был отправлен на передовую через неделю без достаточной подготовки.
"Я не согласен с политикой Зеленского, целенаправленно уничтожающего собственный народ. Весь мир видел, как тэцэкашники (ТЦК, территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы. — Прим. ред.) с улиц забирают людей и набивают ими автобусы, как скотом. Пора бы задуматься — надо что-то менять. Иначе от Украины очень скоро ничего не останется", — сказал собеседник агентства.
По его словам, киевский режим загнал страну в долги на поколения вперед.
"Своим решением поменять сторону я пытаюсь помочь согражданам. Эту войну, организованную Западом, надо заканчивать", — подчеркнул Эстонец.