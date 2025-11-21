Рейтинг@Mail.ru
Белоусов поздравил бойцов, освобождавших Купянск и Петропавловку - РИА Новости, 21.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
18:17 21.11.2025 (обновлено: 21:12 21.11.2025)
Белоусов поздравил бойцов, освобождавших Купянск и Петропавловку
Белоусов поздравил бойцов, освобождавших Купянск и Петропавловку
Белоусов поздравил бойцов, освобождавших Купянск и Петропавловку

Белоусов поздравил бойцов ВС России с освобождением Купянска и Петропавловки

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил бойцов российских подразделений, которые освободили Купянск и Петропавловку в Харьковской области, Ямполь, Новоселовку и Ставки в ДНР, сообщает Минобороны РФ.
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав подразделений с освобождением населенных пунктов", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны РФ.
Отмечается, что Купянск освободили военнослужащие 27-й отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознаменной бригады имени 60-летия СССР и 1486-го гвардейского мотострелкового полка. Петропавловку взяли под свой контроль бойцы 121-го мотострелкового полка.
Ямполь освободили военнослужащие 169-й отдельной мотострелковой бригады, Новоселовку - бойцы 252-го мотострелкового полка, а Ставки - личный состав 254-го мотострелкового полка имени Александра Матросова, уточнили в МО РФ.
"В упорных в боях с противником военнослужащие, проявляя образцы храбрости и самоотверженности, мужественно исполняют свой воинский долг, уверенно продвигаются вперед, показывая пример стойкости и упорства", – приводит ведомство слова Белоусова.
В результате решительных действий российских войск враг понес существенные потери и отступил, подчеркнул глава МО РФ и выразил уверенность, что ВС РФ с честью продолжат выполнять боевые задачи, приближая победу.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЯмпольХарьковская областьАндрей БелоусовАлександр Матросов
 
 
