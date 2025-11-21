https://ria.ru/20251121/belousov-2056684056.html
Белоусов поздравил бойцов, освобождавших Купянск и Петропавловку
Белоусов поздравил бойцов, освобождавших Купянск и Петропавловку - РИА Новости, 21.11.2025
Белоусов поздравил бойцов, освобождавших Купянск и Петропавловку
Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил бойцов российских подразделений, которые освободили Купянск и Петропавловку в Харьковской области, Ямполь,... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T18:17:00+03:00
2025-11-21T18:17:00+03:00
2025-11-21T21:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
ямполь
харьковская область
андрей белоусов
александр матросов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056668741_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1cb6147b0d87b98f48e298a22e1fa2d2.jpg
https://ria.ru/20251121/kupyansk-2056605907.html
https://ria.ru/20251121/kupyansk-2056576908.html
россия
ямполь
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056668741_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_cf4b8b88f9eba907b4f1e2db7c8f1d95.jpg
Российские флаги в освобожденном населенном пункте Ставки
Российские флаги в освобожденном населенном пункте Ставки.
2025-11-21T18:17
true
PT1M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, ямполь, харьковская область, андрей белоусов, александр матросов
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Ямполь, Харьковская область, Андрей Белоусов, Александр Матросов
Белоусов поздравил бойцов, освобождавших Купянск и Петропавловку
Белоусов поздравил бойцов ВС России с освобождением Купянска и Петропавловки
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил бойцов российских подразделений, которые освободили Купянск и Петропавловку в Харьковской области, Ямполь, Новоселовку и Ставки в ДНР, сообщает Минобороны РФ.
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов
поздравил командование и личный состав подразделений с освобождением населенных пунктов", - говорится в сообщении в Telegram-канале
Минобороны РФ.
Отмечается, что Купянск освободили военнослужащие 27-й отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознаменной бригады имени 60-летия СССР
и 1486-го гвардейского мотострелкового полка. Петропавловку взяли под свой контроль бойцы 121-го мотострелкового полка.
Ямполь
освободили военнослужащие 169-й отдельной мотострелковой бригады, Новоселовку - бойцы 252-го мотострелкового полка, а Ставки - личный состав 254-го мотострелкового полка имени Александра Матросова
, уточнили в МО РФ
.
"В упорных в боях с противником военнослужащие, проявляя образцы храбрости и самоотверженности, мужественно исполняют свой воинский долг, уверенно продвигаются вперед, показывая пример стойкости и упорства", – приводит ведомство слова Белоусова.
В результате решительных действий российских войск враг понес существенные потери и отступил, подчеркнул глава МО РФ и выразил уверенность, что ВС РФ с честью продолжат выполнять боевые задачи, приближая победу.