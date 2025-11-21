Белоусов поздравил бойцов, освобождавших Купянск и Петропавловку

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил бойцов российских подразделений, которые освободили Купянск и Петропавловку в Харьковской области, Ямполь, Новоселовку и Ставки в ДНР, сообщает Минобороны РФ.

"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав подразделений с освобождением населенных пунктов", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны РФ.

Отмечается, что Купянск освободили военнослужащие 27-й отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознаменной бригады имени 60-летия СССР и 1486-го гвардейского мотострелкового полка. Петропавловку взяли под свой контроль бойцы 121-го мотострелкового полка.

Ямполь освободили военнослужащие 169-й отдельной мотострелковой бригады, Новоселовку - бойцы 252-го мотострелкового полка, а Ставки - личный состав 254-го мотострелкового полка имени Александра Матросова , уточнили в МО РФ

"В упорных в боях с противником военнослужащие, проявляя образцы храбрости и самоотверженности, мужественно исполняют свой воинский долг, уверенно продвигаются вперед, показывая пример стойкости и упорства", – приводит ведомство слова Белоусова.