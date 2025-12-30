https://ria.ru/20251230/delo-2065591319.html
СК завершил расследование дела блогера Арсена Маркаряна
СК завершил расследование дела блогера Арсена Маркаряна - РИА Новости, 30.12.2025
СК завершил расследование дела блогера Арсена Маркаряна
Расследование дела блогера Арсена Маркаряна, обвиняемого в реабилитации нацизма, завершено, сообщили РИА Новости в СК РФ.
2025-12-30T11:07:00+03:00
2025-12-30T11:07:00+03:00
2025-12-30T11:14:00+03:00
арсен маркарян
следственный комитет россии (ск рф)
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Расследование дела блогера Арсена Маркаряна, обвиняемого в реабилитации нацизма, завершено, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении Арсена Маркаряна
... Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд", - говорится в сообщении.
Он обвиняется в оскорблении памяти защитников Отечества и в реабилитации нацизма.
По данным следствия, в марте в 2025 году Маркарян разместил видеозапись, содержащую данные об оскорблении памяти защитников Отечества. Отмечается, что в ролике блогер демонстрируется презрительно-негативное отношение к памяти о герое СССР Александре Матросове
как защитнике Отечества и его подвиге. Кроме того, Также Маркарян опубликовал видео, содержащее оправдание идеологии и практики нацизма, связанных с уничтожением групп по национальному признаку.
В настоящее время блогеру предъявлено обвинение, он арестован. Подчеркивается, что на допросе Маркарян признал вину в полном объеме.