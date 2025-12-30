СК завершил расследование дела блогера Арсена Маркаряна

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Расследование дела блогера Арсена Маркаряна, обвиняемого в реабилитации нацизма, завершено, сообщили РИА Новости в СК РФ.

Он обвиняется в оскорблении памяти защитников Отечества и в реабилитации нацизма.

В настоящее время блогеру предъявлено обвинение, он арестован. Подчеркивается, что на допросе Маркарян признал вину в полном объеме.