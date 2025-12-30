Рейтинг@Mail.ru
11:07 30.12.2025
СК завершил расследование дела блогера Арсена Маркаряна
арсен маркарян, следственный комитет россии (ск рф), россия
Арсен Маркарян, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
Блогер Арсен Маркарян. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Расследование дела блогера Арсена Маркаряна, обвиняемого в реабилитации нацизма, завершено, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении Арсена Маркаряна... Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд", - говорится в сообщении.
Он обвиняется в оскорблении памяти защитников Отечества и в реабилитации нацизма.
По данным следствия, в марте в 2025 году Маркарян разместил видеозапись, содержащую данные об оскорблении памяти защитников Отечества. Отмечается, что в ролике блогер демонстрируется презрительно-негативное отношение к памяти о герое СССР Александре Матросове как защитнике Отечества и его подвиге. Кроме того, Также Маркарян опубликовал видео, содержащее оправдание идеологии и практики нацизма, связанных с уничтожением групп по национальному признаку.
В настоящее время блогеру предъявлено обвинение, он арестован. Подчеркивается, что на допросе Маркарян признал вину в полном объеме.
Арсен Маркарян - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Блогера Маркаряна оштрафовали за пропаганду наркотиков
24 ноября, 13:40
 
Арсен МаркарянСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
