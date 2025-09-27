Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска уничтожают отступающих сослуживцев - РИА Новости, 27.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:03 27.09.2025
Украинские войска уничтожают отступающих сослуживцев
Украинские войска уничтожают отступающих сослуживцев - РИА Новости, 27.09.2025
Украинские войска уничтожают отступающих сослуживцев
Командование ВСУ расценивает самовольно отступающих украинских военных как противника и уничтожают их, рассказал РИА Новости бывший военнослужащий ВСУ,... РИА Новости, 27.09.2025
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
украина
александр матросов
вооруженные силы украины
ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Командование ВСУ расценивает самовольно отступающих украинских военных как противника и уничтожают их, рассказал РИА Новости бывший военнослужащий ВСУ, вступивший в ряды добровольческого батальона Александра Матросова с позывным "Эстонец". "По поводу отступления мы ждали команду именно от руководства выше. Без команды отступать нельзя было. Тогда тебя расценивали как врага. Мне кажется, все понимают, что это значит. Если он (украинский военный - ред.) не выходит на связь, его просто обнуляют (ликвидируют - ред.), скажем так. Просто дрон прилетел и скинул. Сброс или просто FPV", - сказал "Эстонец". Добровольческий отряд имени Александра Матросова создан из бывших военнослужащих ВСУ, преимущественно уроженцев Днепропетровской области, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с руководством Украины.
днепропетровская область
украина
в мире, днепропетровская область, украина, александр матросов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина, Александр Матросов, Вооруженные силы Украины
Украинские войска уничтожают отступающих сослуживцев

Командование ВСУ расценивает отступающих как противника

© Фото : Joint Forces OperationУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© Фото : Joint Forces Operation
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Командование ВСУ расценивает самовольно отступающих украинских военных как противника и уничтожают их, рассказал РИА Новости бывший военнослужащий ВСУ, вступивший в ряды добровольческого батальона Александра Матросова с позывным "Эстонец".
"По поводу отступления мы ждали команду именно от руководства выше. Без команды отступать нельзя было. Тогда тебя расценивали как врага. Мне кажется, все понимают, что это значит. Если он (украинский военный - ред.) не выходит на связь, его просто обнуляют (ликвидируют - ред.), скажем так. Просто дрон прилетел и скинул. Сброс или просто FPV", - сказал "Эстонец".
Добровольческий отряд имени Александра Матросова создан из бывших военнослужащих ВСУ, преимущественно уроженцев Днепропетровской области, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с руководством Украины.
