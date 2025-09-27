https://ria.ru/20250927/ukraina-2044740824.html
Украинские войска уничтожают отступающих сослуживцев
ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Командование ВСУ расценивает самовольно отступающих украинских военных как противника и уничтожают их, рассказал РИА Новости бывший военнослужащий ВСУ, вступивший в ряды добровольческого батальона Александра Матросова с позывным "Эстонец". "По поводу отступления мы ждали команду именно от руководства выше. Без команды отступать нельзя было. Тогда тебя расценивали как врага. Мне кажется, все понимают, что это значит. Если он (украинский военный - ред.) не выходит на связь, его просто обнуляют (ликвидируют - ред.), скажем так. Просто дрон прилетел и скинул. Сброс или просто FPV", - сказал "Эстонец". Добровольческий отряд имени Александра Матросова создан из бывших военнослужащих ВСУ, преимущественно уроженцев Днепропетровской области, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с руководством Украины.
