Бывший солдат ВСУ рассказал, как сотрудники ТЦК поймали его на улице
Бывший боец ВСУ рассказал, как был остановлен на улице и насильно мобилизован
© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 28 сен — РИА Новости. Бывший солдат ВСУ, ныне боец добровольческого отряда имени Александра Матросова с позывным "Эстонец", рассказал РИА Новости, как был насильно мобилизован ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы) на улице.
«
"Вышел с работы, подошли двое полицейских, представились, попросили предъявить документы. Я предъявил и даже не заметил, как подошли представители ТЦК. Разговаривать со мной не стали, просто погрузили в машину, заломали. Потом уже, как они меня привезли на ВЛК (военно-врачебная комиссия — ред.), сказали, что я нахожусь в розыске, так как мне неоднократно приходили повестки. И уже через сутки я был на полигоне. Опять же, прошел ВЛК "на коленке", — сказал "Эстонец".
Добровольческий отряд имени Александра Матросова создан из бывших военнослужащих ВСУ, преимущественно уроженцев Днепропетровской области, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с руководством Украины.
Депутат Рады рассказал о премиях ТЦК за насильно мобилизованных
21 сентября, 21:38