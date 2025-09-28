Рейтинг@Mail.ru
Бывший солдат ВСУ рассказал, как сотрудники ТЦК поймали его на улице - РИА Новости, 28.09.2025
23:33 28.09.2025
https://ria.ru/20250928/vsu-2044994097.html
Бывший солдат ВСУ рассказал, как сотрудники ТЦК поймали его на улице
Бывший солдат ВСУ рассказал, как сотрудники ТЦК поймали его на улице - РИА Новости, 28.09.2025
Бывший солдат ВСУ рассказал, как сотрудники ТЦК поймали его на улице
Бывший солдат ВСУ, ныне боец добровольческого отряда имени Александра Матросова с позывным "Эстонец", рассказал РИА Новости, как был насильно мобилизован ТЦК... РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T23:33:00+03:00
2025-09-28T23:33:00+03:00
в мире
украина
днепропетровская область
александр матросов
вооруженные силы украины
ДОНЕЦК, 28 сен — РИА Новости. Бывший солдат ВСУ, ныне боец добровольческого отряда имени Александра Матросова с позывным "Эстонец", рассказал РИА Новости, как был насильно мобилизован ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы) на улице. "Вышел с работы, подошли двое полицейских, представились, попросили предъявить документы. Я предъявил и даже не заметил, как подошли представители ТЦК. Разговаривать со мной не стали, просто погрузили в машину, заломали. Потом уже, как они меня привезли на ВЛК (военно-врачебная комиссия — ред.), сказали, что я нахожусь в розыске, так как мне неоднократно приходили повестки. И уже через сутки я был на полигоне. Опять же, прошел ВЛК "на коленке", — сказал "Эстонец". Добровольческий отряд имени Александра Матросова создан из бывших военнослужащих ВСУ, преимущественно уроженцев Днепропетровской области, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с руководством Украины.
украина
днепропетровская область
в мире, украина, днепропетровская область, александр матросов, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Днепропетровская область, Александр Матросов, Вооруженные силы Украины
Бывший солдат ВСУ рассказал, как сотрудники ТЦК поймали его на улице

Бывший боец ВСУ рассказал, как был остановлен на улице и насильно мобилизован

ДОНЕЦК, 28 сен — РИА Новости. Бывший солдат ВСУ, ныне боец добровольческого отряда имени Александра Матросова с позывным "Эстонец", рассказал РИА Новости, как был насильно мобилизован ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы) на улице.
"Вышел с работы, подошли двое полицейских, представились, попросили предъявить документы. Я предъявил и даже не заметил, как подошли представители ТЦК. Разговаривать со мной не стали, просто погрузили в машину, заломали. Потом уже, как они меня привезли на ВЛК (военно-врачебная комиссия — ред.), сказали, что я нахожусь в розыске, так как мне неоднократно приходили повестки. И уже через сутки я был на полигоне. Опять же, прошел ВЛК "на коленке", — сказал "Эстонец".
Добровольческий отряд имени Александра Матросова создан из бывших военнослужащих ВСУ, преимущественно уроженцев Днепропетровской области, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с руководством Украины.
В миреУкраинаДнепропетровская областьАлександр МатросовВооруженные силы Украины
 
 
