https://ria.ru/20250928/vsu-2044994097.html

Бывший солдат ВСУ рассказал, как сотрудники ТЦК поймали его на улице

Бывший солдат ВСУ рассказал, как сотрудники ТЦК поймали его на улице - РИА Новости, 28.09.2025

Бывший солдат ВСУ рассказал, как сотрудники ТЦК поймали его на улице

Бывший солдат ВСУ, ныне боец добровольческого отряда имени Александра Матросова с позывным "Эстонец", рассказал РИА Новости, как был насильно мобилизован ТЦК... РИА Новости, 28.09.2025

2025-09-28T23:33:00+03:00

2025-09-28T23:33:00+03:00

2025-09-28T23:33:00+03:00

в мире

украина

днепропетровская область

александр матросов

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037942985_0:146:2500:1552_1920x0_80_0_0_2521daede689b009d53e6c828b634191.jpg

ДОНЕЦК, 28 сен — РИА Новости. Бывший солдат ВСУ, ныне боец добровольческого отряда имени Александра Матросова с позывным "Эстонец", рассказал РИА Новости, как был насильно мобилизован ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы) на улице. "Вышел с работы, подошли двое полицейских, представились, попросили предъявить документы. Я предъявил и даже не заметил, как подошли представители ТЦК. Разговаривать со мной не стали, просто погрузили в машину, заломали. Потом уже, как они меня привезли на ВЛК (военно-врачебная комиссия — ред.), сказали, что я нахожусь в розыске, так как мне неоднократно приходили повестки. И уже через сутки я был на полигоне. Опять же, прошел ВЛК "на коленке", — сказал "Эстонец". Добровольческий отряд имени Александра Матросова создан из бывших военнослужащих ВСУ, преимущественно уроженцев Днепропетровской области, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с руководством Украины.

https://ria.ru/20250921/ukraina-2043396183.html

украина

днепропетровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, днепропетровская область, александр матросов, вооруженные силы украины