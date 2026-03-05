https://ria.ru/20260305/markaryan-2078719766.html
Прокурор попросил приговорить блогера Маркаряна к почти семи годам
Прокурор попросил приговорить блогера Маркаряна к почти семи годам - РИА Новости, 05.03.2026
Прокурор попросил приговорить блогера Маркаряна к почти семи годам
Прокурор в прениях сторон попросил Мосгорсуд приговорить к 6 годам 10 месяцам колонии блогера Арсена Маркаряна по делу о реабилитации нацизма, передает... РИА Новости, 05.03.2026
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Прокурор в прениях сторон попросил Мосгорсуд приговорить к 6 годам 10 месяцам колонии блогера Арсена Маркаряна по делу о реабилитации нацизма, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Назначить Маркаряну
наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 10 месяцев с отбыванием в колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в сети интернет, на срок 5 лет", - заявил прокурор.
Обвинитель обратил внимание суда на семейное положение Маркаряна, его признание вины, но также и на повышенную общественную опасность преступления.
Дело рассматривается в особом порядке: фигурант полностью признает вину, рассчитывая на менее строгое наказание, суд не изучает доказательства его причастности к преступлению.
По данным следствия, в марте 2025 года Маркарян разместил видеозапись, содержащую данные об оскорблении памяти защитников Отечества. В ролике блогер демонстрирует презрительно-негативное отношение к памяти о герое СССР Александре Матросове
как защитнике Отечества и его подвиге. Кроме того, Маркарян опубликовал видео, содержащее оправдание идеологии и практики нацизма, связанных с уничтожением групп по национальному признаку.
Маркарян был задержан в подмосковной Кубинке
, он прятался в багажнике машины, остановленной на Можайском шоссе инспекторами ДПС. Его арестовали 25 августа 2025 года.
После ареста в его Telegram-канале был опубликован объемный пост, в котором блогер просил прощения у всех, кого "мог задеть в своих текстах или видео". Маркарян также написал, что страдал затяжной депрессией, и подробно расписал о ее причинах.