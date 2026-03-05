Прокурор попросил приговорить блогера Маркаряна к почти семи годам

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Прокурор в прениях сторон попросил Мосгорсуд приговорить к 6 годам 10 месяцам колонии блогера Арсена Маркаряна по делу о реабилитации нацизма, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Назначить Маркаряну наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 10 месяцев с отбыванием в колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в сети интернет, на срок 5 лет", - заявил прокурор.

Обвинитель обратил внимание суда на семейное положение Маркаряна, его признание вины, но также и на повышенную общественную опасность преступления.

Дело рассматривается в особом порядке: фигурант полностью признает вину, рассчитывая на менее строгое наказание, суд не изучает доказательства его причастности к преступлению.

По данным следствия, в марте 2025 года Маркарян разместил видеозапись, содержащую данные об оскорблении памяти защитников Отечества. В ролике блогер демонстрирует презрительно-негативное отношение к памяти о герое СССР Александре Матросове как защитнике Отечества и его подвиге. Кроме того, Маркарян опубликовал видео, содержащее оправдание идеологии и практики нацизма, связанных с уничтожением групп по национальному признаку.

Маркарян был задержан в подмосковной Кубинке , он прятался в багажнике машины, остановленной на Можайском шоссе инспекторами ДПС. Его арестовали 25 августа 2025 года.