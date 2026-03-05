Рейтинг@Mail.ru
Прокурор попросил приговорить блогера Маркаряна к почти семи годам - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:11 05.03.2026 (обновлено: 13:13 05.03.2026)
https://ria.ru/20260305/markaryan-2078719766.html
Прокурор попросил приговорить блогера Маркаряна к почти семи годам
Прокурор попросил приговорить блогера Маркаряна к почти семи годам - РИА Новости, 05.03.2026
Прокурор попросил приговорить блогера Маркаряна к почти семи годам
Прокурор в прениях сторон попросил Мосгорсуд приговорить к 6 годам 10 месяцам колонии блогера Арсена Маркаряна по делу о реабилитации нацизма, передает... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T13:11:00+03:00
2026-03-05T13:13:00+03:00
происшествия
ссср
кубинка
арсен маркарян
александр матросов
московский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075484561_0:82:3000:1770_1920x0_80_0_0_f10ef17ac01d06d181f287960455c5ea.jpg
https://ria.ru/20260304/sk-2078478392.html
https://ria.ru/20260304/efremov-2078467458.html
ссср
кубинка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075484561_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_32a870feac4c65b83b7c5c7b5361b67e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ссср, кубинка, арсен маркарян, александр матросов, московский городской суд
Происшествия, СССР, Кубинка, Арсен Маркарян, Александр Матросов, Московский городской суд
Прокурор попросил приговорить блогера Маркаряна к почти семи годам

Маркаряна попросили приговорить к почти 7 годам по делу о реабилитации нацизма

© АГН "Москва" / Александр АвиловАрсен Маркарян в суде
Арсен Маркарян в суде - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Арсен Маркарян в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Прокурор в прениях сторон попросил Мосгорсуд приговорить к 6 годам 10 месяцам колонии блогера Арсена Маркаряна по делу о реабилитации нацизма, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Назначить Маркаряну наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 10 месяцев с отбыванием в колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в сети интернет, на срок 5 лет", - заявил прокурор.
Блогер Майкл Наки* - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Дело о призывах к деятельности против России возбудили против блогера Наки*
4 марта, 14:52
Обвинитель обратил внимание суда на семейное положение Маркаряна, его признание вины, но также и на повышенную общественную опасность преступления.
Дело рассматривается в особом порядке: фигурант полностью признает вину, рассчитывая на менее строгое наказание, суд не изучает доказательства его причастности к преступлению.
По данным следствия, в марте 2025 года Маркарян разместил видеозапись, содержащую данные об оскорблении памяти защитников Отечества. В ролике блогер демонстрирует презрительно-негативное отношение к памяти о герое СССР Александре Матросове как защитнике Отечества и его подвиге. Кроме того, Маркарян опубликовал видео, содержащее оправдание идеологии и практики нацизма, связанных с уничтожением групп по национальному признаку.
Маркарян был задержан в подмосковной Кубинке, он прятался в багажнике машины, остановленной на Можайском шоссе инспекторами ДПС. Его арестовали 25 августа 2025 года.
После ареста в его Telegram-канале был опубликован объемный пост, в котором блогер просил прощения у всех, кого "мог задеть в своих текстах или видео". Маркарян также написал, что страдал затяжной депрессией, и подробно расписал о ее причинах.
Блогер Никита Ефремов* - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Суд зарегистрировал иск к блогеру Никите Ефремову* на 3,5 миллиона рублей
4 марта, 14:30
 
ПроисшествияСССРКубинкаАрсен МаркарянАлександр МатросовМосковский городской суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала