Экс-военный ВСУ рассказал, сколько человек сбежали из его роты
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:48 26.09.2025 (обновлено: 06:33 26.09.2025)
Экс-военный ВСУ рассказал, сколько человек сбежали из его роты
Экс-военный ВСУ рассказал, сколько человек сбежали из его роты - РИА Новости, 26.09.2025
Экс-военный ВСУ рассказал, сколько человек сбежали из его роты
Бывший украинский солдат рассказал РИА Новости, что из его роты за два месяца сбежали около 30 человек. РИА Новости, 26.09.2025
ДОНЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Бывший украинский солдат рассказал РИА Новости, что из его роты за два месяца сбежали около 30 человек. "Люди уже устали. Много СЗЧ (самовольное оставление части - ред.), много бегут, много прячутся. Никто не хочет идти на войну. На период моего обучения человек 30 ушло в СЗЧ, из которых если пятерых поймали, и то хорошо. Это непосредственно из моей роты на военном обучении... За два месяца", - сказал экс-военный ВСУ, боец добровольческого батальона имени Александра Матросова с позывным "Эстонец". Добровольческий отряд имени Александра Матросова создан из бывших военнослужащих ВСУ, преимущественно уроженцев Днепропетровской области, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с руководством Украины.
Экс-военный ВСУ рассказал, сколько человек сбежали из его роты

ДОНЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Бывший украинский солдат рассказал РИА Новости, что из его роты за два месяца сбежали около 30 человек.
"Люди уже устали. Много СЗЧ (самовольное оставление части - ред.), много бегут, много прячутся. Никто не хочет идти на войну. На период моего обучения человек 30 ушло в СЗЧ, из которых если пятерых поймали, и то хорошо. Это непосредственно из моей роты на военном обучении... За два месяца", - сказал экс-военный ВСУ, боец добровольческого батальона имени Александра Матросова с позывным "Эстонец".
Добровольческий отряд имени Александра Матросова создан из бывших военнослужащих ВСУ, преимущественно уроженцев Днепропетровской области, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с руководством Украины.
