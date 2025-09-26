https://ria.ru/20250926/ukraina-2044464898.html
Экс-военный ВСУ рассказал, сколько человек сбежали из его роты
Экс-военный ВСУ рассказал, сколько человек сбежали из его роты - РИА Новости, 26.09.2025
Экс-военный ВСУ рассказал, сколько человек сбежали из его роты
Бывший украинский солдат рассказал РИА Новости, что из его роты за два месяца сбежали около 30 человек. РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T02:48:00+03:00
2025-09-26T02:48:00+03:00
2025-09-26T06:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
украина
александр матросов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155710/99/1557109953_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_9139f8f85ed7951bcab11edd51e8ee97.jpg
ДОНЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Бывший украинский солдат рассказал РИА Новости, что из его роты за два месяца сбежали около 30 человек. "Люди уже устали. Много СЗЧ (самовольное оставление части - ред.), много бегут, много прячутся. Никто не хочет идти на войну. На период моего обучения человек 30 ушло в СЗЧ, из которых если пятерых поймали, и то хорошо. Это непосредственно из моей роты на военном обучении... За два месяца", - сказал экс-военный ВСУ, боец добровольческого батальона имени Александра Матросова с позывным "Эстонец". Добровольческий отряд имени Александра Матросова создан из бывших военнослужащих ВСУ, преимущественно уроженцев Днепропетровской области, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с руководством Украины.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепропетровская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155710/99/1557109953_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_3f0e54f05680fe2fdaad697729656866.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровская область, украина, александр матросов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина, Александр Матросов, Вооруженные силы Украины
Экс-военный ВСУ рассказал, сколько человек сбежали из его роты
Украинские военные в зоне СВО самовольно оставляют части