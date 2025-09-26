https://ria.ru/20250926/ukraina-2044464898.html

Экс-военный ВСУ рассказал, сколько человек сбежали из его роты

Экс-военный ВСУ рассказал, сколько человек сбежали из его роты - РИА Новости, 26.09.2025

Экс-военный ВСУ рассказал, сколько человек сбежали из его роты

Бывший украинский солдат рассказал РИА Новости, что из его роты за два месяца сбежали около 30 человек. РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T02:48:00+03:00

2025-09-26T02:48:00+03:00

2025-09-26T06:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровская область

украина

александр матросов

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155710/99/1557109953_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_9139f8f85ed7951bcab11edd51e8ee97.jpg

ДОНЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Бывший украинский солдат рассказал РИА Новости, что из его роты за два месяца сбежали около 30 человек. "Люди уже устали. Много СЗЧ (самовольное оставление части - ред.), много бегут, много прячутся. Никто не хочет идти на войну. На период моего обучения человек 30 ушло в СЗЧ, из которых если пятерых поймали, и то хорошо. Это непосредственно из моей роты на военном обучении... За два месяца", - сказал экс-военный ВСУ, боец добровольческого батальона имени Александра Матросова с позывным "Эстонец". Добровольческий отряд имени Александра Матросова создан из бывших военнослужащих ВСУ, преимущественно уроженцев Днепропетровской области, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с руководством Украины.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, днепропетровская область, украина, александр матросов, вооруженные силы украины