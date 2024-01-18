https://ria.ru/20240118/savelev-1921599457.html

Биография Виталия Савельева

Биография Виталия Савельева - РИА Новости, 18.01.2024

Биография Виталия Савельева

Министр транспорта РФ Виталий Геннадьевич Савельев родился 18 января 1954 года в Ташкенте (Узбекистан). РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T02:04

2024-01-18T02:04

2024-01-18T02:04

справки

виталий савельев

министерство транспорта рф (минтранс россии)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921598407_0:0:2958:1664_1920x0_80_0_0_2d9ba6ffbec5d95f986db2e4f97c9f53.jpg

Министр транспорта РФ Виталий Геннадьевич Савельев родился 18 января 1954 года в Ташкенте (Узбекистан).В 1977 году окончил Ленинградский политехнический институт (ныне Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого), в 1986 году – Ленинградский инженерно-экономический институт (ныне Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет). Кандидат экономических наук (1997).С 1977 года работал на строительстве Саяно-Шушенской ГЭС, прошел путь от инженера до главного конструктора одного из объединений "КрасноярскГЭСстрой".С 1984 года был заместителем управляющего Всесоюзным трестом "Севзапметаллургмонтаж".С 1987 года работал заместителем начальника главка "Главленинградинжстрой".С 1989 года – президент российско-американского СП "ДиалогИнвест".С 1993 года был председателем правления банка "Россия".С 1995 года – председатель правления банка "МЕНАТЕП Санкт-Петербург".С 2001 года работал заместителем председателя правления ОАО (ныне ПАО) "Газпром".С 2004 года – заместитель министра экономического развития и торговли РФ.С 2007 года занимал должность первого вице-президента АФК "Система".С 2009 по 2020 год – генеральный директор ПАО "Аэрофлот".При Савельеве авиакомпания "Аэрофлот" вошла в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира, а также в пятерку мировых лидеров по цифровизации.Под руководством Савельева ПАО "Аэрофлот" вошло в число самых безопасных авиакомпаний в мире.В 2014 году Савельевым была создана авиакомпания "Победа" – классический лоукостер в составе группы "Аэрофлот".10 ноября 2020 года Виталий Савельев назначен министром транспорта Российской Федерации.Кандидат в мастера спорта по боксу.Виталий Савельев награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV (2013) и III (2023) степеней, Александра Невского (2018), Дружбы, Почета (2006) и др.Имеет Благодарность президента Российской Федерации.Награжден Почетной грамотой правительства Российской Федерации, медалями, ведомственными наградами.Женат, трое детей.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, виталий савельев, министерство транспорта рф (минтранс россии), россия