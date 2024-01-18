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Биография Виталия Савельева - РИА Новости, 18.01.2024
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02:04 18.01.2024
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Биография Виталия Савельева
Биография Виталия Савельева - РИА Новости, 18.01.2024
Биография Виталия Савельева
Министр транспорта РФ Виталий Геннадьевич Савельев родился 18 января 1954 года в Ташкенте (Узбекистан). РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T02:04
2024-01-18T02:04
справки
виталий савельев
министерство транспорта рф (минтранс россии)
россия
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Министр транспорта РФ Виталий Геннадьевич Савельев родился 18 января 1954 года в Ташкенте (Узбекистан).В 1977 году окончил Ленинградский политехнический институт (ныне Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого), в 1986 году – Ленинградский инженерно-экономический институт (ныне Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет). Кандидат экономических наук (1997).С 1977 года работал на строительстве Саяно-Шушенской ГЭС, прошел путь от инженера до главного конструктора одного из объединений "КрасноярскГЭСстрой".С 1984 года был заместителем управляющего Всесоюзным трестом "Севзапметаллургмонтаж".С 1987 года работал заместителем начальника главка "Главленинградинжстрой".С 1989 года – президент российско-американского СП "ДиалогИнвест".С 1993 года был председателем правления банка "Россия".С 1995 года – председатель правления банка "МЕНАТЕП Санкт-Петербург".С 2001 года работал заместителем председателя правления ОАО (ныне ПАО) "Газпром".С 2004 года – заместитель министра экономического развития и торговли РФ.С 2007 года занимал должность первого вице-президента АФК "Система".С 2009 по 2020 год – генеральный директор ПАО "Аэрофлот".При Савельеве авиакомпания "Аэрофлот" вошла в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира, а также в пятерку мировых лидеров по цифровизации.Под руководством Савельева ПАО "Аэрофлот" вошло в число самых безопасных авиакомпаний в мире.В 2014 году Савельевым была создана авиакомпания "Победа" – классический лоукостер в составе группы "Аэрофлот".10 ноября 2020 года Виталий Савельев назначен министром транспорта Российской Федерации.Кандидат в мастера спорта по боксу.Виталий Савельев награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV (2013) и III (2023) степеней, Александра Невского (2018), Дружбы, Почета (2006) и др.Имеет Благодарность президента Российской Федерации.Награжден Почетной грамотой правительства Российской Федерации, медалями, ведомственными наградами.Женат, трое детей.
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справки, виталий савельев, министерство транспорта рф (минтранс россии), россия
Справки, Виталий Савельев, Министерство транспорта РФ (Минтранс России), Россия

Биография Виталия Савельева

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМинистр транспорта РФ Виталий Савельев
Министр транспорта РФ Виталий Савельев - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Министр транспорта РФ Виталий Савельев
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Министр транспорта РФ Виталий Геннадьевич Савельев родился 18 января 1954 года в Ташкенте (Узбекистан).
В 1977 году окончил Ленинградский политехнический институт (ныне Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого), в 1986 году – Ленинградский инженерно-экономический институт (ныне Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет). Кандидат экономических наук (1997).
С 1977 года работал на строительстве Саяно-Шушенской ГЭС, прошел путь от инженера до главного конструктора одного из объединений "КрасноярскГЭСстрой".
С 1984 года был заместителем управляющего Всесоюзным трестом "Севзапметаллургмонтаж".
С 1987 года работал заместителем начальника главка "Главленинградинжстрой".
С 1989 года – президент российско-американского СП "ДиалогИнвест".
С 1993 года был председателем правления банка "Россия".
С 1995 года – председатель правления банка "МЕНАТЕП Санкт-Петербург".
С 2001 года работал заместителем председателя правления ОАО (ныне ПАО) "Газпром".
С 2004 года – заместитель министра экономического развития и торговли РФ.
С 2007 года занимал должность первого вице-президента АФК "Система".
С 2009 по 2020 год – генеральный директор ПАО "Аэрофлот".
При Савельеве авиакомпания "Аэрофлот" вошла в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира, а также в пятерку мировых лидеров по цифровизации.
Под руководством Савельева ПАО "Аэрофлот" вошло в число самых безопасных авиакомпаний в мире.
В 2014 году Савельевым была создана авиакомпания "Победа" – классический лоукостер в составе группы "Аэрофлот".
10 ноября 2020 года Виталий Савельев назначен министром транспорта Российской Федерации.
Кандидат в мастера спорта по боксу.
Виталий Савельев награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV (2013) и III (2023) степеней, Александра Невского (2018), Дружбы, Почета (2006) и др.
Имеет Благодарность президента Российской Федерации.
Награжден Почетной грамотой правительства Российской Федерации, медалями, ведомственными наградами.
Женат, трое детей.
 
СправкиВиталий СавельевМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)Россия
 
 
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