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В Анапе 49 пляжей получили разрешение на открытие сезона - РИА Новости, 11.06.2026
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14:35 11.06.2026 (обновлено: 15:53 11.06.2026)
В Анапе 49 пляжей получили разрешение на открытие сезона

Правительство: разрешение на открытие пляжного сезона получили 49 пляжей в Анапе

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкШезлонги для отдыха на пляже в Анапе
Шезлонги для отдыха на пляже в Анапе - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Шезлонги для отдыха на пляже в Анапе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 49 пляжей Анапы получили разрешение на открытие пляжного сезона.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Разрешение на открытие пляжного сезона получили 49 пляжей Анапы, сообщило правительство России.
Вице-премьер Виталий Савельев провел заседание правкомиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе.
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"49 пляжей Анапы получили разрешение на открытие пляжного сезона", - говорится в сообщении кабмина по итогам совещания.
Правительство пишет, что продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе.
"В настоящее время осуществляется отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пострадавших от мазута пляжах Анапы. Работа находится на контроле Роспотребнадзора. Уже получили все разрешительные документы 49 пляжей. Еще 18 проходят экспертизу", - уточняется в сообщении.
Ведется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Республики Крым. За прошедшее время случаев выбросов нефтепродуктов не зафиксировано. На космических снимках в районе крушения танкеров подтвержденных пятен нефтепродуктов не выявлено.
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С начала работ очищено более 3,6 тысячи километров береговой линии, в том числе повторно. Вывезено в специализированные организации около 185,3 тысячи тонн загрязненного песка и грунта. Обезврежен или переведен в категорию вторичных продуктов весь объем вывезенного для утилизации песка и грунта.
Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение 15 декабря 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива. Около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов попало в море, из трещины в корме одного из танкеров в январе 2025 года произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.
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