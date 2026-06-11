В Анапе 49 пляжей получили разрешение на открытие сезона

Краткий пересказ от РИА ИИ 49 пляжей Анапы получили разрешение на открытие пляжного сезона.

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Разрешение на открытие пляжного сезона получили 49 пляжей Анапы, сообщило правительство России.

"49 пляжей Анапы получили разрешение на открытие пляжного сезона", - говорится в сообщении кабмина по итогам совещания.

Правительство пишет, что продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе.

"В настоящее время осуществляется отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пострадавших от мазута пляжах Анапы. Работа находится на контроле Роспотребнадзора . Уже получили все разрешительные документы 49 пляжей. Еще 18 проходят экспертизу", - уточняется в сообщении.

С начала работ очищено более 3,6 тысячи километров береговой линии, в том числе повторно. Вывезено в специализированные организации около 185,3 тысячи тонн загрязненного песка и грунта. Обезврежен или переведен в категорию вторичных продуктов весь объем вывезенного для утилизации песка и грунта.