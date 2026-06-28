Савельев вошел в список кандидатов в Госдуму от Подмосковья

Краткий пересказ от РИА ИИ Вице-премьер России Виталий Савельев вошел в список кандидатур на включение в федеральный список от партии «Единая Россия» на выборах в Государственную Думу от Московской области.

В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии «Единая Россия», на нем должны утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Вице-премьер России Виталий Савельев вошел в список кандидатур на включение в федеральный список от партии "Единая Россия" на выборах в Государственную Думу от Московской области, сообщил секретарь Генерального совета партии Владимир Якушев.

Ранее в пятницу газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщала, что " Единая Россия " может включит его в свой предвыборный список на съезде партии 28 июня.

« "Савельев Виталий Геннадьевич", - сказал Якушев , перечисляя кандидатов на включение в бюллетень тайного голосования по выдвижению федерального списка кандидатов в Госдуму по региональной группе 38 (Московская область).

В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия", на нем должны утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года, всего в единый день голосования пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня.