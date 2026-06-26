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Путин рассказал о планах проложить скоростную ж/д магистраль Москва — Минск - РИА Новости, 26.06.2026
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14:02 26.06.2026
Путин рассказал о планах проложить скоростную ж/д магистраль Москва — Минск

Путин отметил транспортную связанность России и Белоруссии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время записи видеообращения к участникам XIII Форума регионов России и Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин во время записи видеообращения к участникам XIII Форума регионов России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин во время записи видеообращения к участникам XIII Форума регионов России и Белоруссии
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин отметил транспортную связанность России и Белоруссии.
  • Он также рассказал о планах проложить высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва — Минск.
МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал о планах проложить высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва-Минск.
Путин в пятницу в видеообращении поприветствовал участников XIII Форума регионов России и Белоруссии. Глава государства отметил транспортную связанность двух стран.
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"Из 10 регионов России выполняются регулярные пассажирские авиарейсы в Белоруссию. В апреле запущены трансграничные пригородные поезда Смоленск – Витебск и Смоленск – Орша. На очереди открытие сообщения по маршрутам Великие Луки – Витебск, Великие Луки – Полоцк, Брянск – Гомель. В планах – прокладка высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Минск", - сказал российский президент.
Кроме того, он отметил, что для транспортировки белорусской экспортной продукции задействуется железнодорожная и портовая инфраструктура российских регионов, а в отношении российских и белорусских товаров, перевозимых в третьи страны автотранспортом, поэтапно вводится безразрешительный порядок транзита.
До 2045 года Россия будет иметь протяженность сети высокоскоростных железнодорожных магистралей более 4,5 тысяч километров, на всей сети будут курсировать около 300 поездов, сообщал вице-премьер Виталий Савельев РИА Новости в июне 2025 года. Помимо ВСМ Москва - Санкт-Петербург, планируется строительство таких дорог в Екатеринбург, Адлер, Рязань и Минск.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.
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