Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Анапе 72 пляжа получили разрешение на открытие сезона.
- Еще восемь проходят экспертизу.
- Работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов продолжаются.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Разрешение на открытие пляжного сезона получили 72 пляжа Анапы, еще 8 проходят экспертизу, сообщило правительство России по итогам заседания комиссии для координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе.
Заседание правительственной комиссии провел в пятницу вице-премьер РФ Виталий Савельев.
"В настоящее время осуществляется отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пострадавших от мазута пляжах Анапы. Работа находится на контроле Роспотребнадзора. Уже получили все разрешительные документы 72 пляжа. Еще 8 проходят экспертизу", - говорится в сообщении по итогам совещания.
Работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов продолжаются, отмечено в сообщении. С начала работ очищено более 3,6 тысячи километров береговой линии, в том числе повторно. Вывезено в специализированные организации около 185,3 тысячи тонн загрязненного песка и грунта.
"Ведется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Республики Крым. За прошедшее время случаев выбросов нефтепродуктов не зафиксировано. На космических снимках в районе крушения танкеров подтвержденных пятен нефтепродуктов не выявлено", - указано в пресс-релизе.
Всего в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации участвуют 775 человек и 187 единиц техники, добавили в кабмине.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.