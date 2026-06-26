Краткий пересказ от РИА ИИ В Анапе 72 пляжа получили разрешение на открытие сезона.

Еще восемь проходят экспертизу.

Работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов продолжаются.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Разрешение на открытие пляжного сезона получили 72 пляжа Анапы, еще 8 проходят экспертизу, сообщило правительство России по итогам заседания комиссии для координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе.

Виталий Савельев. Заседание правительственной комиссии провел в пятницу вице-премьер РФ

"В настоящее время осуществляется отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пострадавших от мазута пляжах Анапы. Работа находится на контроле Роспотребнадзора. Уже получили все разрешительные документы 72 пляжа. Еще 8 проходят экспертизу", - говорится в сообщении по итогам совещания.

Работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов продолжаются, отмечено в сообщении. С начала работ очищено более 3,6 тысячи километров береговой линии, в том числе повторно. Вывезено в специализированные организации около 185,3 тысячи тонн загрязненного песка и грунта.

"Ведется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Республики Крым. За прошедшее время случаев выбросов нефтепродуктов не зафиксировано. На космических снимках в районе крушения танкеров подтвержденных пятен нефтепродуктов не выявлено", - указано в пресс-релизе.

Всего в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации участвуют 775 человек и 187 единиц техники, добавили в кабмине.