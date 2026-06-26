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В Анапе 72 пляжа получили разрешение на открытие сезона - РИА Новости, 26.06.2026
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Туризм
 
12:37 26.06.2026 (обновлено: 13:15 26.06.2026)
В Анапе 72 пляжа получили разрешение на открытие сезона

В Анапе 72 пляжа получили разрешение на открытие, еще восемь проходят экспертизу

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкАнапа
Анапа - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Анапе 72 пляжа получили разрешение на открытие сезона.
  • Еще восемь проходят экспертизу.
  • Работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов продолжаются.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Разрешение на открытие пляжного сезона получили 72 пляжа Анапы, еще 8 проходят экспертизу, сообщило правительство России по итогам заседания комиссии для координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе.
Заседание правительственной комиссии провел в пятницу вице-премьер РФ Виталий Савельев.
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"В настоящее время осуществляется отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пострадавших от мазута пляжах Анапы. Работа находится на контроле Роспотребнадзора. Уже получили все разрешительные документы 72 пляжа. Еще 8 проходят экспертизу", - говорится в сообщении по итогам совещания.
Работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов продолжаются, отмечено в сообщении. С начала работ очищено более 3,6 тысячи километров береговой линии, в том числе повторно. Вывезено в специализированные организации около 185,3 тысячи тонн загрязненного песка и грунта.
"Ведется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Республики Крым. За прошедшее время случаев выбросов нефтепродуктов не зафиксировано. На космических снимках в районе крушения танкеров подтвержденных пятен нефтепродуктов не выявлено", - указано в пресс-релизе.
Всего в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации участвуют 775 человек и 187 единиц техники, добавили в кабмине.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.
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ТуризмРоссияАнапаКерченский проливФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Виталий Савельев
 
 
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