Путин рассказал об обсуждении с Лукашенко проекта ВСМ "Москва — Минск"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин сообщил, что неоднократно обсуждал с лидером Белоруссии Александром Лукашенко проект высокоскоростной железнодорожной магистрали "Москва — Минск".
- Глава государства предложил обсудить создание ВСМ в России на встрече с главой Минтранса Андреем Никитиным.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что неоднократно обсуждал с лидером Белоруссии Александром Лукашенко проект высокоскоростной железнодорожной магистрали "Москва-Минск".
Глава государства в понедельник провел в Кремле встречу с главой Минтранса РФ Андреем Никитиным, в начале беседы он предложил обсудить создание ВСМ в России. Министр доложил о ходе работы по этому направлению.
«
"Что касается (проекта ВСМ - ред.) "Москва-Минск", мы с Александром Григорьевичем (Лукашенко - ред.) неоднократно это обсуждали", - сказал Путин.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом, а затем планируется создание целой сети таких трасс. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ между конечными точками составит 2 часа 15 минут. Сейчас самый быстрый поезд едет по существующей железной дороге около 4 часов.
До 2045 года Россия будет иметь протяженность сети высокоскоростных железнодорожных магистралей более 4,5 тысяч километров, на всей сети будут курсировать около 300 поездов, сообщал вице-премьер Виталий Савельев РИА Новости в июне текущего года. Помимо ВСМ Москва - Санкт-Петербург планируется строительство таких дорог в Екатеринбург, Адлер, Рязань и Минск.