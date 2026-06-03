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РЖД показали на ПМЭФ технологию квантовой связи на беспилотной "Ласточке" - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
16:49 03.06.2026 (обновлено: 17:02 03.06.2026)
РЖД показали на ПМЭФ технологию квантовой связи на беспилотной "Ласточке"

РЖД показали на ПМФ технологию квантовой связи на беспилотной "Ласточке"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗапуск первого беспилотного поезда "Ласточка" на МЦК
Запуск первого беспилотного поезда Ласточка на МЦК - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Запуск первого беспилотного поезда "Ласточка" на МЦК. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • РЖД применяют технологии атмосферной квантовой связи на беспилотном поезде «Ласточка».
  • Система атмосферной квантовой связи позволит автоматизировать процесс загрузки квантовых ключей и повысить безопасность управления поездом.
  • Поезда «Ласточка» без машиниста в кабине на Московском центральном кольце планируется запустить в 2027 году.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. РЖД применят технологии атмосферной квантовой связи на беспилотном поезде "Ласточка", сообщили РИА Новости специалисты компании.
Сама система представлена на стенде РЖД на ПМЭФ. Одно устройство располагается на крыше "Ласточки", второе - в депо, куда поезд едет на техобслуживание.
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Вчера, 15:30
"Разработана инновационная система загрузки квантовых ключей на беспилотный поезд "Ласточка" на территории депо, где поезд проходит обслуживание", - рассказали РИА Новости специалисты РЖД на стенде.
Сейчас этот процесс проходит в ручном режиме. Внедрение такой системы позволит автоматизировать процесс и исключить человеческий фактор, что в свою очередь повысит защищенность и безопасность системы управления беспилотной "Ласточкой", рассчитывают в РЖД.
РЖД в августе 2024 года пустили на МЦК поезд "Ласточка" третьего уровня автоматизации на путях общего пользования для перевозки пассажиров. Это так называемый третий уровень автоматизации (УА 3). Поезд едет автономно, но машинист находится в кабине для контроля и открывания и закрывания дверей во время посадки и высадки пассажиров.
Четвертый уровень автоматизации (УА 4) - это полностью беспилотный поезд "Ласточка" без человека в кабине. Поезда "Ласточка" на Московском центральном кольце без машиниста в кабине планируется запустить в 2027 году, сообщал вице-премьер РФ Виталий Савельев.
Минтранс РФ в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости в январе, указывал, что в 2026-2029 годах планируется оснастить системами третьего уровня автоматизации 139 электропоездов. На следующем этапе, сообщало министерство, планируется внедрить 60 электропоездов на Московском центральном кольце с наивысшим, четвертым уровнем автоматизации (УА 4).
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ-2026.
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РЖД представили на ПМЭФ варианты интерьера нового вагона СВ
Вчера, 13:15
 
ПМЭФ-2026ТехнологииРоссияВиталий СавельевРЖДМосковское центральное кольцо (МЦК)
 
 
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