Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин осмотрел салон нового самолета Ил-114-300 и отметил удобство кресел.
ЖУКОВСКИЙ (Московскя обл), 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил удобство кресел в салоне нового самолета Ил-114-300.
Глава государства прошел по салону нового лайнера в сопровождении первого вице-премьера Дениса Мантурова. Президент присел на пассажирское кресло. Мантуров отметил, что расстояние для ног в самолете такое же комфортное, как и в другом отечественном самолете МС-21-310.
"Удобно, согласен", - прокомментировал Путин.
Региональный пассажирский самолет Ил-114-300 - это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114. Он должен заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также французские и канадские самолеты аналогичного класса. В июне самолет получил сертификат типа. По словам вице-премьера России Виталия Савельева, авиакомпания "Аврора" заинтересована в приобретении 20 таких самолетов.
Путин оценил новые российские самолеты
Вчера, 17:48