Путин отметил удобство кресел в салоне нового самолета Ил-114-300

Глава государства прошел по салону нового лайнера в сопровождении первого вице-премьера Дениса Мантурова. Президент присел на пассажирское кресло. Мантуров отметил, что расстояние для ног в самолете такое же комфортное, как и в другом отечественном самолете МС-21-310.