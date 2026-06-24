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Путин отметил удобство кресел в салоне нового самолета Ил-114-300 - РИА Новости, 24.06.2026
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18:28 24.06.2026
Путин отметил удобство кресел в салоне нового самолета Ил-114-300

Владимир Путин отметил удобство кресел в салоне нового самолета Ил-114-300

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкИл-114-300 в ангаре аэропорта Жуковский
Ил-114-300 в ангаре аэропорта Жуковский - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Ил-114-300 в ангаре аэропорта Жуковский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин осмотрел салон нового самолета Ил-114-300 и отметил удобство кресел.
ЖУКОВСКИЙ (Московскя обл), 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил удобство кресел в салоне нового самолета Ил-114-300.
Путин в среду прибыл в подмосковный Жуковский, где на территории АО "ЛИИ имени М.М. Громова" осмотрел образцы новой российской авиационной техники.
Глава государства прошел по салону нового лайнера в сопровождении первого вице-премьера Дениса Мантурова. Президент присел на пассажирское кресло. Мантуров отметил, что расстояние для ног в самолете такое же комфортное, как и в другом отечественном самолете МС-21-310.
"Удобно, согласен", - прокомментировал Путин.
Региональный пассажирский самолет Ил-114-300 - это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114. Он должен заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также французские и канадские самолеты аналогичного класса. В июне самолет получил сертификат типа. По словам вице-премьера России Виталия Савельева, авиакомпания "Аврора" заинтересована в приобретении 20 таких самолетов.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Путин оценил новые российские самолеты
Вчера, 17:48
 
РоссияЖуковскийВладимир ПутинИл-114-300
 
 
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