Российским авиакомпаниям дали поручения о корректировке рейсов

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Авиакомпаниям России даны поручения о корректировке полетов с отменами рейсов и необходимости работы с пассажирами в связи с ситуацией с региональным центром в Ростове-на-Дону, управляющим воздушным движением на юге страны, заявил вице-премьер РФ Виталий Савельев.
"Даны поручения авиакомпаниям о корректировке рассматриваемых полетов с отменами рейсов и необходимостью работы с пассажирами", - сказал Савельев в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совбеза РФ.
Работа 13 аэропортов юга России была приостановлена утром в пятницу из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала "Аэронавигация Юга России" в Ростове-на-Дону. Во второй половине дня Минтранс сообщил, что выполнение рейсов между аэропортами Юга России и другими авиагаванями страны частично возобновлено.