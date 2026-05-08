Российским авиакомпаниям дали поручения о корректировке рейсов - РИА Новости, 08.05.2026
20:40 08.05.2026 (обновлено: 20:41 08.05.2026)
Самолет. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Авиакомпаниям России дали поручения о корректировке полетов с отменами рейсов.
  • Работа 13 аэропортов юга России была приостановлена из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала "Аэронавигация Юга России" в Ростове-на-Дону.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Авиакомпаниям России даны поручения о корректировке полетов с отменами рейсов и необходимости работы с пассажирами в связи с ситуацией с региональным центром в Ростове-на-Дону, управляющим воздушным движением на юге страны, заявил вице-премьер РФ Виталий Савельев.
"Даны поручения авиакомпаниям о корректировке рассматриваемых полетов с отменами рейсов и необходимостью работы с пассажирами", - сказал Савельев в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совбеза РФ.
Работа 13 аэропортов юга России была приостановлена утром в пятницу из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала "Аэронавигация Юга России" в Ростове-на-Дону. Во второй половине дня Минтранс сообщил, что выполнение рейсов между аэропортами Юга России и другими авиагаванями страны частично возобновлено.
Авиасообщение на юге России будет восстановлено в течение 2-3 дней
