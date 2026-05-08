Рейтинг@Mail.ru
Авиасообщение на юге России будет восстановлено в течение 2-3 дней - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:18 08.05.2026 (обновлено: 20:37 08.05.2026)
Авиасообщение на юге России будет восстановлено в течение 2-3 дней

Савельев: авиасообщение на юге России будет восстановлено в течение 2-3 дней

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкСамолёт Airbus A321
Самолёт Airbus A321 - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в медиабанк
Самолёт Airbus A321. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Авиационное сообщение на юге России будет восстановлено в течение двух-трех дней.
  • Об этом сообщил вице-премьер России Виталий Савельев на совещании Совета безопасности с Владимиром Путиным.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Авиационное сообщение на юге России будет восстановлено в течение двух-трех дней, сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев на совещании Совета безопасности с президентом России Владимиром Путиным.
"В течение буквально двух-трех дней мы восстановим воздушное движение в Ростовской зоне (в зоне ответственности ростовского центра управления полетами - ред.) в полном объеме", - сказал Савельев.
Работа 13 аэропортов юга России была приостановлена утром в пятницу из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала "Аэронавигация Юга России" в Ростове-на-Дону. Во второй половине дня Минтранс сообщил, что выполнение рейсов между аэропортами юга России и другими авиагаванями страны частично возобновлено.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Путин отметил работу диспетчеров в ростовском авиацентре
Вчера, 20:10
 
РоссияВиталий СавельевВладимир ПутинПроисшествияРостов-на-Дону
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала