Россия будет развивать сеть высокоскоростных магистралей, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия будет развивать сеть высокоскоростных железнодорожных магистралей.
- Пилотным проектом станет трасса Москва — Петербург.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Россия будет развивать сеть высокоскоростных дорожных магистралей, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.
"Будем развивать сеть высокоскоростных железнодорожных магистралей. Пилотный проект здесь, как известно, - трасса Москва-Петербург", - сказал Путин.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом, а затем планируется создание целой сети таких трасс. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ между конечными точками составит 2 часа 15 минут. Сейчас самый быстрый поезд едет по существующей железной дороге около 4 часов.
До 2045 года Россия будет иметь протяженность сети высокоскоростных железнодорожных магистралей более 4,5 тысяч километров, на всей сети будут курсировать около 300 поездов, сообщал вице-премьер Виталий Савельев РИА Новости в июне текущего года. Помимо ВСМ Москва - Санкт-Петербург, планируется строительство таких дорог в Екатеринбург, Адлер, Рязань и Минск.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.