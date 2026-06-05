Рейтинг@Mail.ru
Россия будет развивать сеть высокоскоростных магистралей, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
17:12 05.06.2026 (обновлено: 17:37 05.06.2026)
Россия будет развивать сеть высокоскоростных магистралей, заявил Путин

Путин: Россия будет развивать сеть высокоскоростных дорожных магистралей

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия будет развивать сеть высокоскоростных железнодорожных магистралей.
  • Пилотным проектом станет трасса Москва — Петербург.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Россия будет развивать сеть высокоскоростных дорожных магистралей, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.
"Будем развивать сеть высокоскоростных железнодорожных магистралей. Пилотный проект здесь, как известно, - трасса Москва-Петербург", - сказал Путин.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом, а затем планируется создание целой сети таких трасс. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ между конечными точками составит 2 часа 15 минут. Сейчас самый быстрый поезд едет по существующей железной дороге около 4 часов.
До 2045 года Россия будет иметь протяженность сети высокоскоростных железнодорожных магистралей более 4,5 тысяч километров, на всей сети будут курсировать около 300 поездов, сообщал вице-премьер Виталий Савельев РИА Новости в июне текущего года. Помимо ВСМ Москва - Санкт-Петербург, планируется строительство таких дорог в Екатеринбург, Адлер, Рязань и Минск.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
Путин на ПМЭФ рассказал о возможностях для предприимчивых людей
Вчера, 17:10
 
ПМЭФ-2026ЭкономикаРоссияВладимир ПутинСанкт-ПетербургМоскваВиталий Савельев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала