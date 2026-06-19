В Анапе 58 пляжей получили разрешение на открытие сезона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- 58 пляжей Анапы получили разрешение на открытие пляжного сезона.
- Еще 10 пляжей проходят экспертизу Роспотребнадзора.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости.Разрешение на открытие пляжного сезона получили уже 58 пляжей Анапы, еще 10 проходят экспертизу Роспотребнадзора, сообщает правительство РФ.
Вице-премьер РФ Виталий Савельев провел очередное заседание правительственной комиссии для координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе.
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"В настоящее время осуществляется отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пострадавших от мазута пляжах Анапы. Работа находится на контроле Роспотребнадзора. Уже получили все разрешительные документы 58 пляжей. Еще 10 проходят экспертизу", - говорится в сообщении.
По данным кабмина, работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе продолжаются.
"Ведется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Республики Крым. За прошедшее время случаев выбросов нефтепродуктов не зафиксировано. На космических снимках в районе крушения танкеров подтвержденных пятен нефтепродуктов не выявлено", - отметили в правительстве.
Там добавили, что с начала работ очищено более 3,6 тысячи километров береговой линии, в том числе повторно. Вывезено в специализированные организации около 185,3 тысячи тонн загрязненного песка и грунта. Обезврежен или переведен в категорию вторичных продуктов весь объем вывезенного для утилизации песка и грунта.
Сводная группировка сил и средств, задействованных в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, составляет 776 человек и 188 единиц техники.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.
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