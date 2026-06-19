В Анапе 58 пляжей получили разрешение на открытие сезона

Краткий пересказ от РИА ИИ 58 пляжей Анапы получили разрешение на открытие пляжного сезона.

Еще 10 пляжей проходят экспертизу Роспотребнадзора.

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости.Разрешение на открытие пляжного сезона получили уже 58 пляжей Анапы, еще 10 проходят экспертизу Роспотребнадзора, сообщает правительство РФ.

« "В настоящее время осуществляется отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пострадавших от мазута пляжах Анапы . Работа находится на контроле Роспотребнадзора . Уже получили все разрешительные документы 58 пляжей. Еще 10 проходят экспертизу", - говорится в сообщении

По данным кабмина, работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе продолжаются.

Там добавили, что с начала работ очищено более 3,6 тысячи километров береговой линии, в том числе повторно. Вывезено в специализированные организации около 185,3 тысячи тонн загрязненного песка и грунта. Обезврежен или переведен в категорию вторичных продуктов весь объем вывезенного для утилизации песка и грунта.

Сводная группировка сил и средств, задействованных в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, составляет 776 человек и 188 единиц техники.