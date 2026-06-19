Рейтинг@Mail.ru
В Анапе 58 пляжей получили разрешение на открытие сезона - РИА Новости, 19.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:56 19.06.2026 (обновлено: 15:15 19.06.2026)
В Анапе 58 пляжей получили разрешение на открытие сезона

Разрешение на открытие сезона получили 58 пляжей Анапы, 10 проходят экспертизу

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкАнапа
Анапа - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Анапа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 58 пляжей Анапы получили разрешение на открытие пляжного сезона.
  • Еще 10 пляжей проходят экспертизу Роспотребнадзора.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости.Разрешение на открытие пляжного сезона получили уже 58 пляжей Анапы, еще 10 проходят экспертизу Роспотребнадзора, сообщает правительство РФ.
Вице-премьер РФ Виталий Савельев провел очередное заседание правительственной комиссии для координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе.
Отдыхающие на восстановленном пляже в Анапе - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Россияне раскупают летние туры в Анапу
2 июня, 12:19
«
"В настоящее время осуществляется отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пострадавших от мазута пляжах Анапы. Работа находится на контроле Роспотребнадзора. Уже получили все разрешительные документы 58 пляжей. Еще 10 проходят экспертизу", - говорится в сообщении.
По данным кабмина, работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе продолжаются.
"Ведется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Республики Крым. За прошедшее время случаев выбросов нефтепродуктов не зафиксировано. На космических снимках в районе крушения танкеров подтвержденных пятен нефтепродуктов не выявлено", - отметили в правительстве.
Там добавили, что с начала работ очищено более 3,6 тысячи километров береговой линии, в том числе повторно. Вывезено в специализированные организации около 185,3 тысячи тонн загрязненного песка и грунта. Обезврежен или переведен в категорию вторичных продуктов весь объем вывезенного для утилизации песка и грунта.
Сводная группировка сил и средств, задействованных в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, составляет 776 человек и 188 единиц техники.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.
Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
Пляжи Анапы безопасны для отдыха, заявила Попова
6 июня, 03:26
 
АнапаРоссияПляжиВиталий СавельевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Керченский проливПравительство РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала