ВСУ нанесли три удара по авиацентру в Ростове-на-Дону, заявил Савельев

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. По центру организации воздушного движения в Ростове-на-Дону 8 мая было нанесено три удара, жертв нет, сообщил вице-премьер Виталий Савельев.

"После ударов процедуры обслуживания воздушного движения осуществлялись в соответствии с планом мероприятий по действиям в условиях аварийной обстановки и чрезвычайных ситуациях и были переданы в аэродромные диспетчерские центры. Благодаря службе безопасности персонал эвакуирован был в бомбоубежище. Человеческих жертв нет", - отметил вице-премьер.