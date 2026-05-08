Рейтинг@Mail.ru
ВСУ нанесли три удара по авиацентру в Ростове-на-Дону, заявил Савельев - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:08 08.05.2026 (обновлено: 20:18 08.05.2026)
ВСУ нанесли три удара по авиацентру в Ростове-на-Дону, заявил Савельев

Савельев: ВСУ нанесли три удара по ростовскому авиацентру

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкЗдание филиала "Аэронавигация Юга России" в Ростове-на-Дону
Здание филиала Аэронавигация Юга России в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Здание филиала "Аэронавигация Юга России" в Ростове-на-Дону
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 8 мая по центру организации воздушного движения в Ростове-на-Дону было нанесено три удара.
  • Человеческих жертв после ударов по зданию регионального центра организации воздушного движения нет.
  • Работа 13 аэропортов юга России была приостановлена, но частично возобновлена во второй половине дня.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. По центру организации воздушного движения в Ростове-на-Дону 8 мая было нанесено три удара, жертв нет, сообщил вице-премьер Виталий Савельев.
"Сегодня, 8 мая, с 4 часов 15 минут утра до 5 часов 45 минут было нанесено три удара по зданию регионального центра организации воздушного движения Российской Федерации в Ростове-на-Дону", - сообщил Савельев, выступая на совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совбеза РФ.
"После ударов процедуры обслуживания воздушного движения осуществлялись в соответствии с планом мероприятий по действиям в условиях аварийной обстановки и чрезвычайных ситуациях и были переданы в аэродромные диспетчерские центры. Благодаря службе безопасности персонал эвакуирован был в бомбоубежище. Человеческих жертв нет", - отметил вице-премьер.
Работа 13 аэропортов юга России была приостановлена утром в пятницу из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала "Аэронавигация Юга России" в Ростове-на-Дону. Во второй половине дня Минтранс сообщил, что выполнение рейсов между аэропортами Юга России и другими авиагаванями страны частично возобновлено.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Путин назвал атаку ВСУ на авиацентр в Ростове-на-Дону терактом
Вчера, 20:05
 
Ростов-на-ДонуВиталий СавельевВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала