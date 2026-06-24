Савельев ответил на вопрос о ситуации с авиакеросином

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские авиакомпании выполняют все рейсы по расписанию, сложностей с авиакеросином нет, сообщил вице-премьер Виталий Савельев.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российские авиакомпании не испытывают сложностей, связанных с ситуацией на рынке авиакеросина, все рейсы выполняются по расписанию, сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев.
"Мы нигде с вами не видим, чтобы авиакомпании меняли расписание, отказывали в перевозке пассажирам. Пока все работают по расписанию, все летает", - сказал Савельев на вопрос автора ИС "Вести" Павла Зарубина на вопрос, есть ли какие-то сложности с авиационным керосином.
Правительство РФ 1 июня ввело до 30 ноября запрет на вывоз из России авиакеросина, в том числе приобретенного на биржевых торгах. Позднее глава Росавиации Дмитрий Ядров в рамках ПМЭФ рассказал журналистам, что дефицита авиакеросина в России не наблюдается.