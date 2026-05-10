10:28 10.05.2026 (обновлено: 11:22 10.05.2026)
Минтранс сообщил о полном восстановлении авиаперевозок на южном направлении

Самолет. Архивное фото
  Минтранс сообщил о полном восстановлении авиасообщения на юге России.
  В субботу авиакомпании выполнили 441 рейс и перевезли 63,8 тысячи пассажиров, в воскресенье — 83 и 11 тысяч соответственно.
  Всего на сегодня запланированы 277 вылетов.
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Минтранс сообщил о полном восстановлении авиасообщения на юге России.
"Управление воздушным движением осуществляется без ограничений пропускной способности и транзита. В 9:00 мск отменены НОТАМы по ранее введенным ограничениям", — говорится в заявлении на платформе "Макс".
Как уточнили в ведомстве, накануне авиакомпании выполнили 441 рейс и перевезли 63,8 тысячи пассажиров, сегодня — 83 и 11 тысяч соответственно. Всего на воскресенье запланированы 277 вылетов в аэропорты на южном направлении.
Росавиация, Ространснадзор и Минтранс продолжают следить за ситуацией. Оперштаб, созданный по поручению зампреда правительства Виталия Савельева, будет работать до 12 мая.
В пятницу утром 13 аэропортов перестали принимать и отправлять рейсы из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала "Аэронавигация юга России" в Ростове-на-Дону. Частичное авиасообщение восстановили во второй половине того же дня.
РоссияМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)ЭкономикаФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)Виталий СавельевРостов-на-Дону
 
 
