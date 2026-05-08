20:05 08.05.2026 (обновлено: 20:48 08.05.2026)
Путин назвал атаку ВСУ на авиацентр в Ростове-на-Дону терактом

  • Путин обсудил с членами Совбеза атаку ВСУ на ростовский центр организации воздушного движения.
  • Вице-премьер Виталий Савельев заявил, что авиасообщение на юге России восстановят в течение двух-трех дней.
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Владимир Путин обсудил с членами Совбеза атаку ВСУ на ростовский центр организации воздушного движения.
"Киевский режим совершил еще один акт, безусловно, террористического характера. А именно: нанес удар по ростовскому региональному центру организации воздушного движения", — сказал он на оперативном совещании.

При этом президент отметил высокопрофессиональную работу авиадиспетчеров.
"Это (удар. — Прим. ред.), безусловно, могло бы сказаться на безопасности гражданских воздушных судов. К счастью, никаких трагических событий не произошло", — подчеркнул Путин.
Сегодня утром работа 13 аэропортов была приостановлена из-за попадания украинских беспилотников в административное здание филиала "Аэронавигация Юга России" в Ростове-на-Дону. Во второй половине дня выполнение рейсов частично возобновили.
Как рассказал вице-премьер Виталий Савельев, авиасообщение на юге восстановят в течение двух-трех дней.
