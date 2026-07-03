Разрешение на открытие сезона получили 75 пляжей Анапы

Краткий пересказ от РИА ИИ 75 пляжей Анапы получили разрешение на открытие сезона.

Еще 11 пляжей проходят экспертизу.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Разрешение на открытие сезона получили уже 75 пляжей Анапы, еще 11 проходят экспертизу, сообщило правительство России.

Вице-премьер РФ Виталий Савельев провел заседание правительственной комиссии для координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе.

"Работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов продолжаются. В настоящее время осуществляется отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пострадавших от мазута пляжах Анапы. Работа находится на контроле Роспотребнадзора. Уже получили все разрешительные документы 75 пляжей. Еще 11 проходят экспертизу", - говорится в сообщении.

Указано, что ведется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Республики Крым. За прошедшее время случаев выбросов нефтепродуктов не зафиксировано. На космических снимках в районе крушения танкеров подтвержденных пятен нефтепродуктов не выявлено.

"С начала работ очищено более 3,6 тысячи километров береговой линии, в том числе повторно. Вывезено в специализированные организации около 185,3 тысячи тонн загрязненного песка и грунта. Обезврежен или переведен в категорию вторичных продуктов весь объем вывезенного для утилизации песка и грунта", - пишет правительство.

Сводная группировка сил и средств, задействованных в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, составляет 766 человек и 183 единицы техники.