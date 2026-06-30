Третий президент Армении прислал венок на прощание с Сергеем Ивановым

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Третий президент Армении Серж Саргсян направил венок на церемонию прощания с бывшим министром обороны и спецпредставителем президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергеем Ивановым, передает корреспондент РИА Новости.