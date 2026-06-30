Третий президент Армении прислал венок на прощание с Сергеем Ивановым

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Третий президент Армении Серж Саргсян направил венок на церемонию прощания с бывшим министром обороны и спецпредставителем президента России Сергеем Ивановым.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Третий президент Армении Серж Саргсян направил венок на церемонию прощания с бывшим министром обороны и спецпредставителем президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергеем Ивановым, передает корреспондент РИА Новости.
Сергей Иванов скончался 26 июня в возрасте 73 лет.
Кроме того, траурные венки прислали вице-премьер России Виталий Савельев, мэр Москвы Сергей Собянин, Российское военно-историческое общество, "Россети", Российский фонд прямых инвестиций, министерство спорта РФ, ПБК ЦСКА.
Церемония прощания с Ивановым проходит в ЦКБ. Ранее с экс-министром приехал проститься президент России Владимир Путин. Глава государства возложил цветы и кратко пообщался с семьей.