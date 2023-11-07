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Крупные пожары в торговых центрах в России в 2022-2023 годах

Крупные пожары в торговых центрах в России в 2022-2023 годах - РИА Новости, 07.11.2023

Крупные пожары в торговых центрах в России в 2022-2023 годах

7 ноября в Улан-Удэ в торговом центре "Гвоздь" загорелась кровля на площади 10 тысяч квадратных метров. Огонь перекинулся на верхний этаж торгового центра,... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T10:42

2023-11-07T10:42

2023-11-07T10:42

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россия

пожары

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20237 ноября в Улан-Удэ в торговом центре "Гвоздь" загорелась кровля на площади 10 тысяч квадратных метров. Огонь перекинулся на верхний этаж торгового центра, частично обрушилась крыша. Пожар был локализован на площади около 22 тысяч "квадратов". По данным МЧС, шесть человек самостоятельно вышли на улицу, пострадавших нет. 16 сентября в Санкт-Петербурге произошел пожар в двухэтажном торговом центре на Бухарестской улице. Площадь возгорания составила одну тысячу квадратных метров. К ликвидации пожара привлекались 18 единиц техники и 62 человека. В ходе тушения из зоомагазина, расположенного в горевшем здании, спасатели эвакуировали несколько клеток с грызунами. Ввиду сильного задымления не всех находящихся внутри животных удалось спасти. 4 мая в Якутске загорелось здание торгового центра "Илин Энэр", после чего огонь перекинулся на многоквартирный дом, находящийся по соседству с домом правительства и парламентом республики. Причиной пожара стало возгорание горючих материалов на кровле магазина в результате воздействия источника открытого огня (пламя газовой горели) при проведении ремонтных работ. Огнем была повреждена кровля ТЦ на площади 100 квадратных метров, а также 10 квартир на общей площади 180 квадратных метров. В результате возгорания пострадал один человек, было спасено и эвакуировано свыше 20 человек, в том числе 10 детей. 9 января в Барнауле в торговом центре "Успех" произошел пожар. Площадь возгорания составила порядка 500 метров, пожару был присвоен повышенный ранг. Погиб один из спасателей. 202218 декабря в городе Снежинске Челябинской области в торговом центре "Универмаг" вспыхнул пожар. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Пострадал один человек. Самостоятельно эвакуировались 68 человек, пять человек были выведены из опасной зоны с помощью спасательных комплектов. 12 декабря в подмосковной Балашихе загорелись стройматериалы в торговом центре "Стройпарк" в микрорайоне Саввино, затем огонь перекинулся на первый этаж здания. Пожару присвоили третий номер сложности. Площадь пожара составила девять тысяч квадратных метров. Пострадал один человек — охранник, пытавшийся бороться с огнем до приезда пожарных. Сотрудников "СтройТракт" эвакуировали. К тушению пожара привлекли вертолет Ми-8. В борьбе с огнем также участвовали более 100 человек и 35 единиц техники.9 декабря в магазине OBI в подмосковном торговом центре "Мега Химки" произошел пожар. Огонь был локализован на площади семь тысяч квадратных метров. При пожаре произошли взрывы лакокрасочной продукции в строительном отделе магазина. Один человек погиб. Как сообщили в экстренных службах, в качестве основных причин ЧП рассматриваются неисправность оборудования и нарушение правил пожарной безопасности при проведении работ. Первоначальная версия о поджоге не подтвердилась. Тушение осложнили конструктивные особенности здания, способствовавшие возникновению потоков воздуха, и обрушение кровли. По информации следствия, "в торговом центре осуществлялись сварочные работы, не отвечающие требованиям безопасности, что привело к возгоранию гипермаркета площадью более 17 тысяч квадратных метров." 7 декабря в Назрани (республика Ингушетия) в торговом доме "Таргим" произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием и частичным разрушением здания. Пожар был локализован на площади 400 квадратных метров, пострадали четыре человека, в том числе ребенок. 11 ноября в Нефтеюганске загорелся торговый центр. Пожар был локализован на площади одна тысяча квадратных метров, пожарные не допустили распространения огня на жилые дома. 9 сентября в Уфе загорелся торговый центр "Меркурий". Площадь пожара составила 5,4 тысячи квадратных метров. Сообщалось, что пострадавших нет. В ходе тушения из здания были эвакуированы животные из контактного зоопарка. 2 сентября в Курске в ТЦ "Бумеранг" произошел пожар. Пожарные сообщили, что эвакуацию посетителей провели сами сотрудники центра, также проводилась эвакуация автомобилей с парковки. Как сообщил представитель ГУМЧС по региону, при пожаре погиб один человек, предположительно, он сотрудник центра. 27 июля в Ярославле загорелся торговый центр "Лотос". Площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров. Из здания были эвакуированы более 30 человек. Пострадавших нет. 28 апреля в торгово-выставочном центре "Гагаринский" города Ишим Тюменской области загорелась крыша здания. Борьбу с пламенем вели не менее шести пожарных расчетов. Площадь пожара составила 4800 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала. 26 апреля в торговом центре в городе Киселевске Кемеровской области произошло возгорание кровли. Площадь пожара составила 780 квадратных метров. Всего к тушению пожара от МЧС России привлекались 32 человека и 8 единиц техники. Пострадавших нет. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, пожары