https://ria.ru/20230916/pozhar-1896651745.html

В Петербурге локализовали пожар в торговом центре

В Петербурге локализовали пожар в торговом центре - РИА Новости, 16.09.2023

В Петербурге локализовали пожар в торговом центре

Крупный пожар на Бухарестской улице в Санкт-Петербурге локализован, сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС по городу. РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T01:49

2023-09-16T01:49

2023-09-16T10:01

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Крупный пожар на Бухарестской улице в Санкт-Петербурге локализован, сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС по городу.Ранее ГУ МЧС сообщало, что сильный пожар на площади 1000 квадратных метров возник в Санкт-Петербурге, горит здание площадью 40 на 50 метров. В 0.35 пожару подан дополнительный номер 1БИС. Сведений о пострадавших нет."В 1.40 пожар локализован. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", - говорится в сообщении.Уточняется, что к ликвидации пожара привлекались от РСЧС 18 единиц техники и 62 человека, в том числе от МЧС 10 единиц техники и 39 человек.По данным сервиса "Яндекс Карты", на улице Бухарестская, дом 47 находится торговый центр и ресторан.

https://ria.ru/20230915/mchs-1896551144.html

https://ria.ru/20230914/sigareta-1896385410.html

санкт-петербург

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санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия