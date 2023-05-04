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В центре Якутска загорелся торговый центр, огонь перекинулся на жилой дом - РИА Новости, 04.05.2023
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05:13 04.05.2023 (обновлено: 10:16 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/pozhar-1869545950.html
В центре Якутска загорелся торговый центр, огонь перекинулся на жилой дом
В центре Якутска загорелся торговый центр, огонь перекинулся на жилой дом - РИА Новости, 04.05.2023
В центре Якутска загорелся торговый центр, огонь перекинулся на жилой дом
В центре Якутска на проспекте Ленина загорелось здание торгового центра "Илин Энэр", после чего огонь перекинулся на многоэтажку, находящуюся рядом с Домом... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T05:13
2023-05-04T10:16
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ЯКУТСК, 4 мая — РИА Новости. В центре Якутска на проспекте Ленина загорелось здание торгового центра "Илин Энэр", после чего огонь перекинулся на многоэтажку, находящуюся рядом с Домом правительства и парламентом республики, началась эвакуация, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы Главного управления МЧС по региону Ксения Рахматуллина."Поступило сообщение о пожаре в торговом доме по проспекту Ленина. На месте работают спасатели Якутского пожарно-спасательного гарнизона", — сказала собеседница агентства.Пользователи соцсети распространили видео и фото, на которых видно, что пылает крыша торгового дома "Илин Энэр", огонь перешел на многоквартирный дом, к которому пристроено торговое помещение. По соседству с местом пожара находятся здания правительства и парламента республики.В пресс-службе ГУ МЧС добавили, что пожар был локализован на предварительной площади в 100 квадратных метров.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Происшествия
В центре Якутска загорелся торговый центр, огонь перекинулся на жилой дом

В центре Якутска загорелся торговый центр "Илин Энэр", огонь перекинулся на жилой дом

© МЧС РФПожар в торговом центре "Илин Энэр" в Якутске
Пожар в торговом центре Илин Энэр в Якутске - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© МЧС РФ
Пожар в торговом центре "Илин Энэр" в Якутске. Архивное фото
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ЯКУТСК, 4 мая — РИА Новости. В центре Якутска на проспекте Ленина загорелось здание торгового центра "Илин Энэр", после чего огонь перекинулся на многоэтажку, находящуюся рядом с Домом правительства и парламентом республики, началась эвакуация, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы Главного управления МЧС по региону Ксения Рахматуллина.
"Поступило сообщение о пожаре в торговом доме по проспекту Ленина. На месте работают спасатели Якутского пожарно-спасательного гарнизона", — сказала собеседница агентства.
Пользователи соцсети распространили видео и фото, на которых видно, что пылает крыша торгового дома "Илин Энэр", огонь перешел на многоквартирный дом, к которому пристроено торговое помещение. По соседству с местом пожара находятся здания правительства и парламента республики.
В пресс-службе ГУ МЧС добавили, что пожар был локализован на предварительной площади в 100 квадратных метров.
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