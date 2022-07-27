https://ria.ru/20220727/pozhar-1805401434.html

В Ярославле загорелся торговый центр "Лотос"

В Ярославле загорелся торговый центр "Лотос" - РИА Новости, 27.07.2022

В Ярославле загорелся торговый центр "Лотос"

Крупный пожар в Ярославле происходит в торговом центре "Лотос", предварительно, пострадавших нет, сообщило ГУМЧС по региону. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T17:52

2022-07-27T17:52

2022-07-27T18:20

происшествия

ярославль

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805399985_0:0:1153:648_1920x0_80_0_0_bd7dfba598803f097d642548e82e9d2e.jpg

РЯЗАНЬ, 27 июл – РИА Новости. Крупный пожар в Ярославле происходит в торговом центре "Лотос", предварительно, пострадавших нет, сообщило ГУМЧС по региону.Ранее в пресс-службе МЧС России РИА Новости сообщили, что административное здание загорелось на площади порядка одной тысячи квадратных метров в Ярославле."В 15.54 27 июля поступило сообщение о загорании торгового центра "Лотос" по адресу: город Ярославль, улица Гагарина, дом 28... Пострадавших нет", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

https://ria.ru/20220726/pozhar-1805173967.html

ярославль

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры пожара в ТЦ "Лотос" в Ярославле Кадры пожара в ТЦ "Лотос" в Ярославле 2022-07-27T17:52 true PT0M24S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ярославль, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)