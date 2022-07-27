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В Ярославле загорелся торговый центр "Лотос"
В Ярославле загорелся торговый центр "Лотос" - РИА Новости, 27.07.2022
В Ярославле загорелся торговый центр "Лотос"
Крупный пожар в Ярославле происходит в торговом центре "Лотос", предварительно, пострадавших нет, сообщило ГУМЧС по региону. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T17:52
2022-07-27T17:52
2022-07-27T18:20
происшествия
ярославль
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РЯЗАНЬ, 27 июл – РИА Новости. Крупный пожар в Ярославле происходит в торговом центре "Лотос", предварительно, пострадавших нет, сообщило ГУМЧС по региону.Ранее в пресс-службе МЧС России РИА Новости сообщили, что административное здание загорелось на площади порядка одной тысячи квадратных метров в Ярославле."В 15.54 27 июля поступило сообщение о загорании торгового центра "Лотос" по адресу: город Ярославль, улица Гагарина, дом 28... Пострадавших нет", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
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Кадры пожара в ТЦ "Лотос" в Ярославле
Кадры пожара в ТЦ "Лотос" в Ярославле
2022-07-27T17:52
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происшествия, ярославль, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
17:52 27.07.2022 (обновлено: 18:20 27.07.2022)
В Ярославле загорелся торговый центр "Лотос"
В МЧС сообщили об отсутствии пострадавших при пожаре в ярославском ТЦ "Лотос"