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В Барнауле впал в кому спасатель, пострадавший при пожаре в ТЦ "Успех" - РИА Новости, 09.01.2023
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В Барнауле впал в кому спасатель, пострадавший при пожаре в ТЦ "Успех"
В Барнауле впал в кому спасатель, пострадавший при пожаре в ТЦ "Успех" - РИА Новости, 09.01.2023
В Барнауле впал в кому спасатель, пострадавший при пожаре в ТЦ "Успех"
Пострадавший при пожаре в торговом центре в Алтайском крае спасатель впал в кому, его состояние тяжелое, сообщили РИА Новости в региональном минздраве. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T12:27
2023-01-09T12:27
происшествия
алтайский край
барнаул
россия
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БАРНАУЛ, 9 янв - РИА Новости. Пострадавший при пожаре в торговом центре в Алтайском крае спасатель впал в кому, его состояние тяжелое, сообщили РИА Новости в региональном минздраве. "Пациент (один из спасателей, тушивших в понедельник торговый центр "Успех" в Барнауле - ред.) госпитализирован в отделение токсикологии БСМП (больница скорой медицинской помощи - ред.) №2, состояние тяжелое (кома), находится на аппарате ИВЛ", - заявили в минздраве. Пожар в торговом центре "Успех" произошёл в ночь на понедельник, ранее сообщалось, что площадь пожара составила порядка 500 метров, ему присвоен повышенный ранг. Во время тушения пострадал один из спасателей.
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происшествия, алтайский край, барнаул, россия
Происшествия, Алтайский край, Барнаул, Россия
12:27 09.01.2023
 
В Барнауле впал в кому спасатель, пострадавший при пожаре в ТЦ "Успех"

В Барнауле спасатель, тушивший пожар в ТЦ "Успех" в ночь на понедельник, впал в кому

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 9 янв - РИА Новости. Пострадавший при пожаре в торговом центре в Алтайском крае спасатель впал в кому, его состояние тяжелое, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.
"Пациент (один из спасателей, тушивших в понедельник торговый центр "Успех" в Барнауле - ред.) госпитализирован в отделение токсикологии БСМП (больница скорой медицинской помощи - ред.) №2, состояние тяжелое (кома), находится на аппарате ИВЛ", - заявили в минздраве.
Пожар в торговом центре "Успех" произошёл в ночь на понедельник, ранее сообщалось, что площадь пожара составила порядка 500 метров, ему присвоен повышенный ранг. Во время тушения пострадал один из спасателей.
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