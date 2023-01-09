https://ria.ru/20230109/spasatel-1843626644.html

В Барнауле впал в кому спасатель, пострадавший при пожаре в ТЦ "Успех"

В Барнауле впал в кому спасатель, пострадавший при пожаре в ТЦ "Успех" - РИА Новости, 09.01.2023

В Барнауле впал в кому спасатель, пострадавший при пожаре в ТЦ "Успех"

Пострадавший при пожаре в торговом центре в Алтайском крае спасатель впал в кому, его состояние тяжелое, сообщили РИА Новости в региональном минздраве. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T12:27

2023-01-09T12:27

2023-01-09T12:27

происшествия

алтайский край

барнаул

россия

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БАРНАУЛ, 9 янв - РИА Новости. Пострадавший при пожаре в торговом центре в Алтайском крае спасатель впал в кому, его состояние тяжелое, сообщили РИА Новости в региональном минздраве. "Пациент (один из спасателей, тушивших в понедельник торговый центр "Успех" в Барнауле - ред.) госпитализирован в отделение токсикологии БСМП (больница скорой медицинской помощи - ред.) №2, состояние тяжелое (кома), находится на аппарате ИВЛ", - заявили в минздраве. Пожар в торговом центре "Успех" произошёл в ночь на понедельник, ранее сообщалось, что площадь пожара составила порядка 500 метров, ему присвоен повышенный ранг. Во время тушения пострадал один из спасателей.

https://ria.ru/20230109/el-1843584885.html

алтайский край

барнаул

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происшествия, алтайский край, барнаул, россия