https://ria.ru/20221218/pozhar-1839509834.html

В торговом центре в городе Снежинск Челябинской области вспыхнул пожар

В торговом центре в городе Снежинск Челябинской области вспыхнул пожар - РИА Новости, 18.12.2022

В торговом центре в городе Снежинск Челябинской области вспыхнул пожар

Товар загорелся в торговом центре города Снежинск Челябинской области, к настоящему времени пожар уже ликвидирован, площадь возгорания составила 400 квадратных... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T11:45

2022-12-18T11:45

2022-12-18T11:56

происшествия

снежинск

челябинская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЧЕЛЯБИНСК, 18 дек – РИА Новости. Товар загорелся в торговом центре города Снежинск Челябинской области, к настоящему времени пожар уже ликвидирован, площадь возгорания составила 400 квадратных метров, пострадал один человек, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.По данным ведомства, поступило сообщение о выезде пожарно-спасательных подразделений к зданию ТЦ "Универмаг" на улице Свердлова в Снежинске."По прибытию подразделений происходило горение товара на 3-м этаже на площади 400 квадратных метров, пострадал 1 человек (взрослый). Самостоятельно эвакуировалось 68 человек, 5 человек выведено из опасной зоны с помощью спасательных комплектов", - говорится в сообщении.В 12.35 (10.35 мск) пожар локализован, открытое горение ликвидировано, уточняется в сообщении. На месте работают силы и средства специального управления 7 федеральной противопожарной службы МЧС России, поясняется в сообщении.В настоящее время пожар ликвидирован, добавляет пресс-служба.

https://ria.ru/20221218/vladivostok-1839479682.html

https://ria.ru/20221212/pozhar-1838010444.html

снежинск

челябинская область

россия

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Дарья Буймова

происшествия, снежинск, челябинская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)