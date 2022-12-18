https://ria.ru/20221218/pozhar-1839509834.html
В торговом центре в городе Снежинск Челябинской области вспыхнул пожар
В торговом центре в городе Снежинск Челябинской области вспыхнул пожар - РИА Новости, 18.12.2022
В торговом центре в городе Снежинск Челябинской области вспыхнул пожар
Товар загорелся в торговом центре города Снежинск Челябинской области, к настоящему времени пожар уже ликвидирован, площадь возгорания составила 400 квадратных... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T11:45
2022-12-18T11:45
2022-12-18T11:56
происшествия
снежинск
челябинская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 дек – РИА Новости. Товар загорелся в торговом центре города Снежинск Челябинской области, к настоящему времени пожар уже ликвидирован, площадь возгорания составила 400 квадратных метров, пострадал один человек, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.По данным ведомства, поступило сообщение о выезде пожарно-спасательных подразделений к зданию ТЦ "Универмаг" на улице Свердлова в Снежинске."По прибытию подразделений происходило горение товара на 3-м этаже на площади 400 квадратных метров, пострадал 1 человек (взрослый). Самостоятельно эвакуировалось 68 человек, 5 человек выведено из опасной зоны с помощью спасательных комплектов", - говорится в сообщении.В 12.35 (10.35 мск) пожар локализован, открытое горение ликвидировано, уточняется в сообщении. На месте работают силы и средства специального управления 7 федеральной противопожарной службы МЧС России, поясняется в сообщении.В настоящее время пожар ликвидирован, добавляет пресс-служба.
https://ria.ru/20221218/vladivostok-1839479682.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, снежинск, челябинская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Снежинск, Челябинская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
11:45 18.12.2022 (обновлено: 11:56 18.12.2022)
В торговом центре в городе Снежинск Челябинской области вспыхнул пожар
В торговом центре в городе Снежинск Челябинской области вспыхнул пожар, пострадал человек
ЧЕЛЯБИНСК, 18 дек – РИА Новости. Товар загорелся в торговом центре города Снежинск Челябинской области, к настоящему времени пожар уже ликвидирован, площадь возгорания составила 400 квадратных метров, пострадал один человек, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.
По данным ведомства, поступило сообщение о выезде пожарно-спасательных подразделений к зданию ТЦ "Универмаг" на улице Свердлова в Снежинске.
"По прибытию подразделений происходило горение товара на 3-м этаже на площади 400 квадратных метров, пострадал 1 человек (взрослый). Самостоятельно эвакуировалось 68 человек, 5 человек выведено из опасной зоны с помощью спасательных комплектов", - говорится в сообщении.
В 12.35 (10.35 мск) пожар локализован, открытое горение ликвидировано, уточняется в сообщении. На месте работают силы и средства специального управления 7 федеральной противопожарной службы МЧС
России, поясняется в сообщении.
В настоящее время пожар ликвидирован, добавляет пресс-служба.