https://ria.ru/20220428/pozhar-1785962555.html
Площадь пожара в ТЦ в Ишиме составляет порядка 4,8 тысячи квадратов
Площадь пожара в ТЦ в Ишиме составляет порядка 4,8 тысячи квадратов - РИА Новости, 28.04.2022
Площадь пожара в ТЦ в Ишиме составляет порядка 4,8 тысячи квадратов
Площадь пожара в торговом центре в Ишиме Тюменской области составляет порядка 4,8 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T15:28
2022-04-28T15:28
2022-04-28T15:34
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
тюменская область
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Площадь пожара в торговом центре в Ишиме Тюменской области составляет порядка 4,8 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Площадь пожара – 4800 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Ранее в МЧС сообщили, что всех людей эвакуировали из ТЦ до прибытия пожарных.
тюменская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тюменская область
15:28 28.04.2022 (обновлено: 15:34 28.04.2022)
Площадь пожара в ТЦ в Ишиме составляет порядка 4,8 тысячи квадратов
Торговый центр в Ишиме под Тюменью горит на площади 4,8 тысячи квадратов