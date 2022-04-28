Рейтинг@Mail.ru
Площадь пожара в ТЦ в Ишиме составляет порядка 4,8 тысячи квадратов - РИА Новости, 28.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220428/pozhar-1785962555.html
Площадь пожара в ТЦ в Ишиме составляет порядка 4,8 тысячи квадратов
Площадь пожара в ТЦ в Ишиме составляет порядка 4,8 тысячи квадратов - РИА Новости, 28.04.2022
Площадь пожара в ТЦ в Ишиме составляет порядка 4,8 тысячи квадратов
Площадь пожара в торговом центре в Ишиме Тюменской области составляет порядка 4,8 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T15:28
2022-04-28T15:34
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
тюменская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1785963750_0:161:1601:1061_1920x0_80_0_0_6b5d61c5c4e8a476ce0e31b1e9d31d3a.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Площадь пожара в торговом центре в Ишиме Тюменской области составляет порядка 4,8 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Площадь пожара – 4800 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Ранее в МЧС сообщили, что всех людей эвакуировали из ТЦ до прибытия пожарных.
тюменская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1785963750_13:0:1428:1061_1920x0_80_0_0_ae733cf77a6cd86ac7667147c14fdda0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тюменская область
15:28 28.04.2022 (обновлено: 15:34 28.04.2022)
 
Площадь пожара в ТЦ в Ишиме составляет порядка 4,8 тысячи квадратов

Торговый центр в Ишиме под Тюменью горит на площади 4,8 тысячи квадратов

© Фото : Администрация города ИшимаПожар в торговом центре "Гагаринский" в Ишиме
Пожар в торговом центре Гагаринский в Ишиме - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© Фото : Администрация города Ишима
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Площадь пожара в торговом центре в Ишиме Тюменской области составляет порядка 4,8 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Площадь пожара – 4800 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Ранее в МЧС сообщили, что всех людей эвакуировали из ТЦ до прибытия пожарных.
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Тюменская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала