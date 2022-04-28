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Площадь пожара в ТЦ в Ишиме составляет порядка 4,8 тысячи квадратов

Площадь пожара в ТЦ в Ишиме составляет порядка 4,8 тысячи квадратов - РИА Новости, 28.04.2022

Площадь пожара в ТЦ в Ишиме составляет порядка 4,8 тысячи квадратов

Площадь пожара в торговом центре в Ишиме Тюменской области составляет порядка 4,8 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T15:28

2022-04-28T15:28

2022-04-28T15:34

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

тюменская область

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Площадь пожара в торговом центре в Ишиме Тюменской области составляет порядка 4,8 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Площадь пожара – 4800 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Ранее в МЧС сообщили, что всех людей эвакуировали из ТЦ до прибытия пожарных.

тюменская область

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тюменская область