https://ria.ru/20230116/spasatel-1845086372.html
Умер спасатель, пострадавший при тушении пожара в ТЦ в Барнауле
Умер спасатель, пострадавший при тушении пожара в ТЦ в Барнауле - РИА Новости, 16.01.2023
Умер спасатель, пострадавший при тушении пожара в ТЦ в Барнауле
Спасатель, пострадавший во время тушения пожара в торговом центре "Успех" в Барнауле, скончался, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T09:19
2023-01-16T09:19
2023-01-16T09:19
происшествия
барнаул
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БАРНАУЛ, 16 янв - РИА Новости. Спасатель, пострадавший во время тушения пожара в торговом центре "Успех" в Барнауле, скончался, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава. "К сожалению, спасатель скончался", - сообщили в ведомстве. Пожар в торговом центре "Успех" произошёл неделю назад, площадь возгорания составила порядка 500 "квадратов". Во время тушения пострадал один из спасателей. В Минздраве ранее РИА Новости сообщали, что пострадавшего пожарного госпитализировали в отделение токсикологии больницы скорой медицинской помощи №2, его состояние оценивали как тяжелое, спасатель впал в кому, его подключали к аппарату ИВЛ.
https://ria.ru/20221209/pozhary-1837404052.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, барнаул
Умер спасатель, пострадавший при тушении пожара в ТЦ в Барнауле
Минздрав: умер спасатель, пострадавший при тушении пожара в ТЦ "Успех" в Барнауле
БАРНАУЛ, 16 янв - РИА Новости. Спасатель, пострадавший во время тушения пожара в торговом центре "Успех" в Барнауле, скончался, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава.
"К сожалению, спасатель скончался", - сообщили в ведомстве.
Пожар в торговом центре "Успех" произошёл неделю назад, площадь возгорания составила порядка 500 "квадратов". Во время тушения пострадал
один из спасателей.
В Минздраве ранее РИА Новости сообщали, что пострадавшего пожарного госпитализировали в отделение токсикологии больницы скорой медицинской помощи №2, его состояние оценивали как тяжелое, спасатель впал в кому, его подключали к аппарату ИВЛ.