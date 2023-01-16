https://ria.ru/20230116/spasatel-1845086372.html

Умер спасатель, пострадавший при тушении пожара в ТЦ в Барнауле

Умер спасатель, пострадавший при тушении пожара в ТЦ в Барнауле - РИА Новости, 16.01.2023

Умер спасатель, пострадавший при тушении пожара в ТЦ в Барнауле

Спасатель, пострадавший во время тушения пожара в торговом центре "Успех" в Барнауле, скончался, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава. РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T09:19

2023-01-16T09:19

2023-01-16T09:19

происшествия

барнаул

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БАРНАУЛ, 16 янв - РИА Новости. Спасатель, пострадавший во время тушения пожара в торговом центре "Успех" в Барнауле, скончался, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава. "К сожалению, спасатель скончался", - сообщили в ведомстве. Пожар в торговом центре "Успех" произошёл неделю назад, площадь возгорания составила порядка 500 "квадратов". Во время тушения пострадал один из спасателей. В Минздраве ранее РИА Новости сообщали, что пострадавшего пожарного госпитализировали в отделение токсикологии больницы скорой медицинской помощи №2, его состояние оценивали как тяжелое, спасатель впал в кому, его подключали к аппарату ИВЛ.

https://ria.ru/20221209/pozhary-1837404052.html

барнаул

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, барнаул