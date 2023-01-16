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Умер спасатель, пострадавший при тушении пожара в ТЦ в Барнауле - РИА Новости, 16.01.2023
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Умер спасатель, пострадавший при тушении пожара в ТЦ в Барнауле
Умер спасатель, пострадавший при тушении пожара в ТЦ в Барнауле - РИА Новости, 16.01.2023
Умер спасатель, пострадавший при тушении пожара в ТЦ в Барнауле
Спасатель, пострадавший во время тушения пожара в торговом центре "Успех" в Барнауле, скончался, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T09:19
2023-01-16T09:19
происшествия
барнаул
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БАРНАУЛ, 16 янв - РИА Новости. Спасатель, пострадавший во время тушения пожара в торговом центре "Успех" в Барнауле, скончался, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава. "К сожалению, спасатель скончался", - сообщили в ведомстве. Пожар в торговом центре "Успех" произошёл неделю назад, площадь возгорания составила порядка 500 "квадратов". Во время тушения пострадал один из спасателей. В Минздраве ранее РИА Новости сообщали, что пострадавшего пожарного госпитализировали в отделение токсикологии больницы скорой медицинской помощи №2, его состояние оценивали как тяжелое, спасатель впал в кому, его подключали к аппарату ИВЛ.
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происшествия, барнаул
Происшествия, Барнаул
09:19 16.01.2023
 
Умер спасатель, пострадавший при тушении пожара в ТЦ в Барнауле

Минздрав: умер спасатель, пострадавший при тушении пожара в ТЦ "Успех" в Барнауле

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкМедицинская сестра в больничной палате
Медицинская сестра в больничной палате - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Медицинская сестра в больничной палате. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 16 янв - РИА Новости. Спасатель, пострадавший во время тушения пожара в торговом центре "Успех" в Барнауле, скончался, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава.
"К сожалению, спасатель скончался", - сообщили в ведомстве.
Пожар в торговом центре "Успех" произошёл неделю назад, площадь возгорания составила порядка 500 "квадратов". Во время тушения пострадал один из спасателей.
В Минздраве ранее РИА Новости сообщали, что пострадавшего пожарного госпитализировали в отделение токсикологии больницы скорой медицинской помощи №2, его состояние оценивали как тяжелое, спасатель впал в кому, его подключали к аппарату ИВЛ.
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