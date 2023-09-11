Рейтинг@Mail.ru
Биография Андрея Воробьева - РИА Новости, 11.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
06:00 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/vorobev-1894619062.html
Биография Андрея Воробьева
Биография Андрея Воробьева - РИА Новости, 11.09.2023
Биография Андрея Воробьева
Андрей Юрьевич Воробьев родился 14 апреля 1970 года в Красноярске. Его отец – Юрий Воробьев, советский и российский государственный деятель, заместитель... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T06:00
2023-09-11T06:00
новости подмосковья
политика
справки
московская область (подмосковье)
россия
андрей воробьев
единая россия
единый день голосования в россии — 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1877071215_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_523870ecda2ab48f1e06f264ab904865.jpg
Андрей Юрьевич Воробьев родился 14 апреля 1970 года в Красноярске. Его отец – Юрий Воробьев, советский и российский государственный деятель, заместитель председателя Совета Федерации РФ. В 1995 году Андрей Воробьев окончил Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова (Владикавказ), в 1998 году – Всероссийскую академию внешней торговли Министерства торговли РФ по специальности "экономист-международник со знанием иностранного языка", в 2006 году – Государственный университет – Высшую школу экономики (Москва), Институт коммуникационного менеджмента (ныне Высшая школа экономики имеет статус Национального исследовательского университета), получил степень магистра делового администрирования по политическим и бизнес-коммуникациям. Кандидат экономических наук (2006).В 1988-1989 годах проходил военную службу в Отдельной мотострелковой дивизии особого назначения внутренних войск МВД СССР им. Ф.Э. Дзержинского (ныне Отдельная дивизия оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии РФ).В 1991-1998 годах занимался организацией и развитием собственного бизнеса.В 1998-2000 годах – генеральный директор ЗАО "Русская рыбная компания".В 2000 году Андрей Воробьев работал в аппарате правительства РФ, занимал должность помощника заместителя председателя правительства РФ Сергея Шойгу. Курировал работу комитета по проблемам Севера, Госрезерв, отвечал за международные контакты. С 2000 по 2012 год являлся президентом Межрегионального общественного фонда поддержки Всероссийской политической партии "Единая Россия".В 2002-2003 годах – член Совета Федерации Федерального Собрания РФ, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Адыгея, заместитель председателя комиссии Совета Федерации по контролю за обеспечением деятельности Совета Федерации, член комитета Совета Федерации по бюджету и налогам.В 2003-2011 годах – депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ четвертого и пятого созывов, заместитель руководителя фракции "Единая Россия".В 2005-2012 годах являлся руководителем Центрального исполнительного комитета партии "Единая Россия".С 2011 года до 8 ноября 2012 года – депутат Государственной Думы шестого созыва, руководитель фракции "Единая Россия", заместитель председателя Госдумы.С 8 ноября 2012 по 8 сентября 2013 года – временно исполняющий обязанности губернатора Московской области.С сентября 2013 года – губернатор Московской области. 11 сентября 2023 года Андрей Воробьев победил на выборах губернатора Московской области с 83,68% голосов. Входит в бюро высшего совета партии "Единая Россия". Андрей Воробьев награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени (2007), орденом Почета (2010), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2015), Благодарностью президента РФ (2020). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1877071215_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f0ce1adfb140b80976c42dfcad24be95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, справки, московская область (подмосковье), россия, андрей воробьев, единая россия, единый день голосования в россии — 2023
Новости Подмосковья, Политика, Справки, Московская область (Подмосковье), Россия, Андрей Воробьев, Единая Россия, Единый день голосования в России — 2023

Биография Андрея Воробьева

© Фото : Правительство Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© Фото : Правительство Московской области
Читать ria.ru в
Андрей Юрьевич Воробьев родился 14 апреля 1970 года в Красноярске. Его отец – Юрий Воробьев, советский и российский государственный деятель, заместитель председателя Совета Федерации РФ.
В 1995 году Андрей Воробьев окончил Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова (Владикавказ), в 1998 году – Всероссийскую академию внешней торговли Министерства торговли РФ по специальности "экономист-международник со знанием иностранного языка", в 2006 году – Государственный университет – Высшую школу экономики (Москва), Институт коммуникационного менеджмента (ныне Высшая школа экономики имеет статус Национального исследовательского университета), получил степень магистра делового администрирования по политическим и бизнес-коммуникациям. Кандидат экономических наук (2006).
В 1988-1989 годах проходил военную службу в Отдельной мотострелковой дивизии особого назначения внутренних войск МВД СССР им. Ф.Э. Дзержинского (ныне Отдельная дивизия оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии РФ).
В 1991-1998 годах занимался организацией и развитием собственного бизнеса.
В 1998-2000 годах – генеральный директор ЗАО "Русская рыбная компания".
В 2000 году Андрей Воробьев работал в аппарате правительства РФ, занимал должность помощника заместителя председателя правительства РФ Сергея Шойгу. Курировал работу комитета по проблемам Севера, Госрезерв, отвечал за международные контакты.
С 2000 по 2012 год являлся президентом Межрегионального общественного фонда поддержки Всероссийской политической партии "Единая Россия".
В 2002-2003 годах – член Совета Федерации Федерального Собрания РФ, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Адыгея, заместитель председателя комиссии Совета Федерации по контролю за обеспечением деятельности Совета Федерации, член комитета Совета Федерации по бюджету и налогам.
В 2003-2011 годах – депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ четвертого и пятого созывов, заместитель руководителя фракции "Единая Россия".
В 2005-2012 годах являлся руководителем Центрального исполнительного комитета партии "Единая Россия".
С 2011 года до 8 ноября 2012 года – депутат Государственной Думы шестого созыва, руководитель фракции "Единая Россия", заместитель председателя Госдумы.
С 8 ноября 2012 по 8 сентября 2013 года – временно исполняющий обязанности губернатора Московской области.
С сентября 2013 года – губернатор Московской области.
11 сентября 2023 года Андрей Воробьев победил на выборах губернатора Московской области с 83,68% голосов.
Входит в бюро высшего совета партии "Единая Россия".
Андрей Воробьев награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени (2007), орденом Почета (2010), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2015), Благодарностью президента РФ (2020).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Новости ПодмосковьяПолитикаСправкиМосковская область (Подмосковье)РоссияАндрей ВоробьевЕдиная РоссияЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала